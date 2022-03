Borbély Ádám szerint rovott múltú baloldali politikusok veszik körbe Hadházy Ákost

– Napról napra tovább dagad a zuglói parkolási botrány, lassan a fél helyi baloldal érintett benne – utalt Borbély Ádám arra, hogy egy vallomás szerint Horváth Csaba, Zugló szocialista polgármestere és Tóth Csaba MSZP-s honatya együtt több mint 250 millió forintot zsebelhetett be, megcsapolva a kerületi parkolási cég profitját. A vallomás alapján Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselő, illetve Baja Ferenc egykori MSZP-s prominens is hasonlóan hatalmas összegre tartott igényt, hogy ne támadja meg a BKV informatikai üzemeltetési szerződését a SYS IT Services Kft.-vel. Molnár 40, Baja 30 millió forint vesztegetési pénzt kaphatott.

A Fidesz zuglói elnöke, önkormányzati képviselője ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a baloldal helyi jelöltje, Hadházy Ákos környezetében is „túljelentkezés van” rovott múltú, zavaros hátterű baloldali politikusokból.

– Emlékezetes, hogy Hadházy saját momentumos képviselői között többnek is volt problémája a jogszabályokkal. Ilyen például egyik önkormányzati képviselőjük, Kisné Szivcsovics Nikolett, aki a rászorulók helyett soron kívül kapott bérlakást úgy, hogy ő maga és családja milliós jövedelemmel rendelkezik. De ilyen Déri Tibor újpesti alpolgármester is, aki közel két évig volt összeférhetetlen a tisztségével, hiszen egy gazdasági társaságban töltött be vezető pozíciót – mondta Borbély Ádám. – Hadházy Ákos kampányát segíti továbbá az a Várnai László, akit a bíróság már többszörösen elítélt garázdaságért, egyszer például azért, mert elgázolta a volt feleségét. De Hadházy környezetében található – sőt sokak szerint a kampányát vezeti– Mórocz János, a Mindenki Magyarországa Mozgalom zuglói vezetője is, aki két évet ült börtönben.

–- Mindezek tükrében érdekesnek nevezhető, hogy Hadházy Ákos lenne a baloldal korrupcióellenes minisztere– fogalmazott lapunknak Borbély Ádám, akinek összegzése szerint Hadházy Ákos nemcsak Tóth Csaba zuglói székére, hanem a szerepére is pályázik.