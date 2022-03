Brüsszeli lap a választásról: Az EU ne gratuláljon rögtön a győztesnek!

Márki-Zay Péter: Amiatt provokáltam, hogy bekerülhessek a közmédiába

A német üzleti lap, a Handelsblatt közben Hódmezővásárhelyről jelentkezett írással. Szerintük az orosz–ukrán háború kirobbanása, egyúttal a miniszterelnök Kelet és Nyugat közötti lavírozása „isteni ajándék” Márki-Zaynak, aki így megtalálta magának a „Putyin vagy Európa” szlogent. A Handelsblatt újságírója szerint mindenesetre ez sem hozott átütő eredményeket, emlékeztet rá, hogy valamennyi közvélemény-kutatásban magabiztosan vezetnek a kormánypártok.

A lapnak nyilatkozik Donáth Anna, a Momentum elnöke is, aki szerint Márki-Zay Péterrel még az ellenzék számára is igazán kalandos lett a kampány.

Magát a jelöltet, Márki-Zayt is kérdezik, mégpedig az elhíresült zsidózó és melegező kommentjeiről.

A polgármester szerint mindez szándékos provokáció volt a részéről, annak érdekében, hogy üzenete széles közönséghez jusson el. – Drasztikus eszközökhöz kellett nyúlnom, máskülönben az állami média figyelmen kívül hagyja, amit mondok – nyugtázta Márki-Zay.

A Handelsblatt maga is „antipolitikát” tulajdonít az ellenzéki jelöltnek, azt is kijelentve: a magyarok számára most különösen kockázatos kísérletnek tűnhet, hogy kormányt váltsanak, s hatalmat adjanak az ellenzéknek, ahol nem igazán tisztázottak a hatalmi viszonyok.