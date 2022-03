Budapesti Fidesz: Zsóka asszony hátat fordít Budapestnek

Gy. Németh Erzsébet számára mindig van feljebb. Bár a távoli, ködös múltba nyúló politikai karrierje során egyszer sem nyert semmilyen választáson, amiben megmérettette magát, újra és újra remek pozíciókat szerez elvtársai jóvoltából: 2019-ben Karácsony Gergely humán területekért felelős főpolgármester-helyettese lett, egy elveszített előválasztás után viszont most úgy tűnik, még ennél is tovább röpíti a DK-s hátszél: felkerült a baloldali összefogás listájára, a biztos befutó 14. helyre

– írta közösségi oldalán a budapesti Fidesz.

Hozzátették: így Zsóka asszony az önkormányzati ciklus felénél hátat fordít Budapest kultúrájának és egészségügyének, és beül a Parlament padsoraiba.

„Ennyit a főváros elkötelezett szolgálatáról… De ki érkezik a helyére? A DK biztosan nem hagy üresen egy ilyen jól fizető fővárosi pozíciót, na meg Karácsony Gergely pórázának vége sem maradhat gazdátlan. De az új főpolgármester-helyettes személyére egyelőre nincs tippünk, mert a két másik DK-s kultúrnagyágyú is befutó helyen van: a kultúráért és sportért önmagában is rengeteget dolgozó és mindezt szívesen publikáló Gréczy Zsolt a 19. helyen van, a független-objektív médiamunkatárs, eddigi fővárosi szakértő Kálmán Olga pedig a 24.” – összegezte a fővárosi Fidesz a Gyurcsány-párti parlamenti jelölteket.

A kormánypárt azt is megemlítette, hogy bár Karácsony Gergely nevét is olvashatjuk a baloldali országgyűlési jelöltlista 3. helyén, ő elmondta: csak a kommunista-fasiszta csapat népszerűsítéséért (vagy népszerűtlenebbé tételéért…?) szerepel rajta, valójában nem kíván országgyűlési képviselő lenni, ő marad továbbra is Budapest „szolgálatában”.

Borítókép: Gy. Németh Erzsébet (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)