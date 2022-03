Egyre erősödnek az aggodalmak a borsodi megyeszékhelyen

– Milliárdokkal növekedett Miskolc bevétele, azonban a baloldali városvezetés továbbra sem ad több pénzt a tömegközlekedés megoldására

– erről beszélt pénteken délelőtt sajtótájékoztatón a Fidesz miskolci frakcióvezetője: Nagy Ákos elmondta: a város baloldali vezetése folyamatosan kongatja a vészharangot a település működése kapcsán. Szavai szerint, a város gazdasági növekedéséről is hazudnak. – De nézzük, mik a tények, mi az igazság. Egy város életében a legfontosabb adat a bevételek alakulása. A számok egyszerűek, minél több a bevétel, annál több feladatot lehet betervezni, annál több szolgáltatás finanszírozását vállalhatja fel a város. Ha több a bevétel, több buszjárat közlekedik, tisztábbak az utcák, gondozottabbak a parkok. Ilyen egyszerű – mutatott rá a kormánypárti politikus.

Nagy Ákos felhívta a figyelmet arra, hogy a város működési bevételét 2022-re 37,8 milliárd forintra tervezték, szemben a tavalyi 36 milliárd forinttal, így 1,8 milliárd forinttal több pénz jut Miskolcnak.

– Tavalyhoz képest 1,2 milliárd forinttal több támogatás érkezik a központi költségvetésből, amelyet az oktatási, szociális és gyermekjóléti feladatokra költheti Miskolc. Így tehát megdőlt az a baloldali narratíva, hogy a kormány kivérezteti az önkormányzatokat. További siker, hogy a többlet jelentős részét – a kormány béremelési politikájának köszönhetően – a miskolci óvodai, illetve a szociális ágazatban dolgozók béremeléseként fizetik ki, tehát közvetlenül miskolci családokhoz kerül – fogalmazott a fideszes frakcióvezető. Hozzátette: a helyi adóbevételeknél is csaknem félmilliárd forintos többlettel kalkulál a városvezetés, vagyis a kormányzat segítségével a miskolci gazdasági is felemelkedő pályán van.

Emellett további kormányzati támogatások is érkeznek Miskolcra. Idén is finanszírozza a kormány a Nemzeti Színház és a Bábszínház működtetését, de ugyancsak folytatódik az Y-híd építése, és elindul az annak folytatásaként épülő elkerülő út tervezése, és a diósgyőri vár rekonstrukciója is halad

– hangsúlyozta Nagy Ákos. Vagyis a kormány folyamatosan segíti és támogatja Miskolcot, évről évre milliárdos nagyságrendben nő a város támogatása és bevétele. A politikus szerint már csak az a kérdés, hogy ezek után hová tűnik a befolyó bevétel, a többmilliárdos többlet? – Mert a buszok és villamosok egyre ritkábban járnak, a város szemetesebb, a közterületeink gondozatlanabbak, a közbiztonság látványosan romlik. Ez a buszmegálló Miskolc egyik kultikus találkozóhelyén fekszik, a tömegközlekedés egyik csomópontja. Hetek-hónapok óta ígérgetik, hogy megszüntetik a balesetveszélyes állapotokat. Jól látható, hogy semmi nem történt. Információink szerint a megálló rendbetétele nem kerül ötmillió forintba se. Ez kevesebb pénz, mint amit a baloldal lesötétített luxusbuszra költ, hogy gyorsabban és kényelmesebben utazhassanak a város vezetői – emelte ki Nagy Ákos, aki szerint nem szabad engedni, hogy a baloldal Magyarországgal is azt tegye, amit Miskolccal. Kijelentette: ezt az április 3-i választáson meg kell akadályozni.

Borítókép: Nagy Ákos a Villanyrendőr buszmegállójában (Forrás: Fidesz, Miskolc)