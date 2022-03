Földi László: A normális is lehet divatos

Földi László a technika világát alapul véve hasonlította össze a Nyílt Társadalom Alapítványokat a Védett Társadalom Alapítvány eszmeiségével. Szerinte míg az előbbiek stand-by állapotban vannak, és minden esetben – habár nagyon költséges módon – azonnal tudnak reagálni a folyamatokra, addig a normálisan működő embereknek „kikapcsolt állapotuk” miatt ez sokkal lassabban megy. Kiemelte, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok képesek a világ befolyásolására gazdasági, pénzügyi és politikai értelemben. Példaként hozta a 2008-as gazdasági válságot és az illegális migrációt, a keresztényüldözéseket vagy a hagyományos családmodell lekezelését, illetve a genderelméletet. Hangsúlyozta: az ezekkel kapcsolatos folyamatokat az ilyen szervezetek vagy gerjesztik, vagy a saját érdekeik mentén felhasználják, hogy még nagyobb befolyásra tegyenek szert. Ennek eszköze a hálózatépítés, amire az NGO-k is épülnek. Ezek képesek arra is, hogy a politikát is befolyásolják, vagyis nagyon komoly hatalomra tesznek szert.

Pénzügyi és hatalmi érdekek állnak a Nyílt Társadalom Alapítványok mögött

Földi László kijelentette: Olyan háborúban élünk, ami az információra épül. A normalitás és az abnormalitás közötti háború zajlik.

Földi-Kovács Andrea ennek kapcsán arról beszélt, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok dollármilliárdokat invesztáltak az elmúlt években a drogliberalizációba, az eutanázia széles körű elterjesztésébe, az abortuszliberalizációba, terjesztik az LMBTQ- és a genderideológiát, illetve támogatják az illegális migrációt is. Kiemelte, hogy magukat emberi jogi szervezeteknek mondják, mégis emberellenes tevékenységet folytatnak. Akik pedig ezeket pénzelik, azok nyíltan deklarálták, hogy pénzügyi és hatalmi érdekeik vannak, bár sok munkatársuk erről kezdetben nem is tudott.

Az újságíró elmondta, hogy ezzel szemben a Védett Társadalom Alapítvány az élet védelmét, a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének lehetőségét és jogát, a hagyományos családmodellt, a vallás- és lelkiismeret-szabadságot, a területi szuverenitást és integritást, illetve a nemzeti kultúrák és hagyományok védelmét tűzte ki célul, mert ezek célzott támadás alatt állnak.

Földi László kiemelte, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok a pénz erejét használják befolyásolásra. Példaként említette, hogy a budapesti multik kötelezhetik a munkavállalóikat arra, hogy részt vegyenek a Pride-on akkor is, ha nem akarnak. Vagy, miután a gyermekvédelmi törvény nem teszi lehetővé, hogy az óvodákban, iskolákban érzékenyítsék a gyerekeket, ezért az egyetemeken a pedagógusképzés részeként végzik a tevékenységüket. Elmondta, hogy a Védett Társadalom Alapítványnak nincs pénze, de fontos, hogy a hálózattal szemben a hálózat tud küzdeni. Ezért a már jól működő civil szervezeteket, hagyományőrző köröket szeretnék összekötni, mert az érték a kis helyi közösségekben van.

A genderelmélet egy hipotézis, a biológiai nemünk férfi vagy nő

Hangsúlyozta, hogy az NGO-k egy törpe kisebbség a normális többséghez képest, mégis ennek az ellenkezője látszik.

Földi-Kovács Andrea szerint, aki az LMBTQ-szervezeteket nem szeretné az iskolai érzékenyítőfoglalkozásokon látni, az nem homofób. Utalt német kutatókra, akik mindazt már testközelből látják, hogy milyen, amikor a gyerekeket szexualizálják és bevezetik ebbe a gondolatiságba és nem a koruknak megfelelő érzékenyítést alkalmaznak rajtuk. Szerinte ez káros, mert befolyásolni tudja a fiatalok szexuális identitását.

Kijelentette: a genderelmélet egy hipotézis, tudományosan nem megalapozott, mert a biológiai nemünk férfi vagy nő. Mi még csak szokjuk ezt, viszont, aki ezzel szembe mer menni Amerikában vagy Nyugaton, azt kiközösítik, lefasisztázzák, ellehetetlenítik – tette hozzá.

Elmondta, hogy az Védett Társadalom Alapítvány támogatja azokat a pszichológusokat, akik a normális szexuális felvilágosítást képviselik és szeretnének kidolgozni egy programot, amivel a szülőknek segítenének. Mindez azért fontos, mert ha Magyarországon is elindul, nem lehet majd visszafordítani a folyamatot. Földi-Kovács Andrea szólt egy angol jogvédő ügyvéd beszámolójáról is, akitől megtudta, hogy ugyan Angliában is volt gyermekvédelmi törvény Margaret Thatcher kormányzása alatt, majd ezt megszüntették és gendersemleges oktatást, illetve LMBTQ-érzékenyítést vezettek be. Ennek eredményeként néhány év leforgása alatt egyre több lett az evés- és testképzavaros, depressziós, illetve öngyilkosságra hajlamos gyerek.

Földi László szerint ha a baloldal megnyerné a választásokat, azonnal bevezetnék a fenti ideológiákat. Magyarország viszont ezzel szembement az elmúlt tizenkét évben, mert a miniszterelnök mögött ott álltak az emberek, és a normalitást választották.

Nyugat-Európában viszont az embereket kivonták a döntési rendszerekből.

A szülők joga felvilágosítani saját gyermekeiket

Földi-Kovács Andrea felhívta a figyelmet arra, hogy a gyermekvédelmi népszavazás ellen is az olyan Soros-szervezetek buzdítanak, mint az Amnesty International, a Hersinki Bizottság és a TASZ. Feltette a kérdést: milyen emberjogi szervezetek azok, amik meg akarják fosztani az embereket a véleménynyilvánítás szabadságától és megfosztani a szülőket attól, hogy a saját gyermekeiket felvilágosítsák?

Az újságíró arra buzdította a fiatalokat, hogy tegyék forradalmivá a konzervatív gondolatokat és azt, hogy az apa férfi, az anyag nő. Kiemelte ugyanakkor, hogy az illegális migráció ellen megvéd bennünket a kerítés, de az olyan ideológiai befolyásolás, mint a genderelmélet ellen nem lehet fizikai határzárral védekezni.

Földi László kifejtette: a normális is lehet divatos, ezért már a Védett Társadalom Alapítványnak is van ifjúsági tagozata. Nagyon fontos ugyanakkor a családi hagyományok befolyásoló szerepe.

A háborúval kapcsolatban a hírszerző kifejtette: az, hogy emberek halnak meg, elfogadhatatlan, de Ukrajna érdeke nem lehet az, hogy Oroszországgal konfliktusban éljen sem történelmi, sem földrajzi adottságai miatt. Szerinte a háború kapóra jött azoknak, akik szétverték a világgazdaságot, így további inflációnövekedés várható. Véleménye szerint akik stand-by módon eltervezték a káoszt, azok majd jelentkeznek, hogy megoldják a helyzetet – tette hozzá.