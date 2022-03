Megdöbbentek Márton Roland szabálytalan vagyonnyilatkozatán

– Megdöbbenéssel olvastuk a sajtóhíreket, hogy Ráczné Földi Judit után városunk másik prominens baloldali politikusa, Márton Roland is elfelejtett valamit feltüntetni a vagyonnyilatkozatában, konkrétan azt, hogy tulajdonrésze van egy agrárcégben – fogalmazott péntek délután a Facebookra feltöltött videónyilatkozatban a Fidesz székesfehérvári frakcióvezetője.

Molnár Tamás szerint ez meglepő attól az embertől, aki magát a társadalmi igazságosság élharcosának tünteti fel, nem mellesleg az MSZP országos etikai és fegyelmi ügyek tanácsának elnöke.

A kormánypárti politikus úgy véli, ez utóbbi pozíciója révén Márton Rolandnak igazán tudnia kellene, mivel jár az, amikor az ember elfelejt dolgokat őszintén elmondani, ne adj’ Isten hazudik.

Például amikor párttársa, Bangóné Borbély Ildikó hazudott a diplomájáról, vagy amikor Tóth Csaba MSZP-s képviselőt 280 millió forint kenőpénz elfogadásával gyanúsítják meg, amikor Horváth Csaba szintén MSZP-s politikusnál az ügyészség tart házkutatást korrupciós ügyek miatt

– fogalmazott Molnár Tamás.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy Székesfehérváron a baloldalnak lassan egyetlen hiteles politikusa sem marad, hiszen – mint mondta – nem elég, hogy Márton Roland a két évvel ezelőtti ukránellenes kirohanásai után most Ukrajnából menekülőkkel pózol, immár a gazdasági, anyagi feddhetetlensége is joggal megkérdőjelezhető.

A baloldali frakció két vezéralakjáról is kiderült, hogy zavaros céges ügyeik vannak, amelyekkel nem nagyon tudnak elszámolni. Változatos, hogy mit vallanak be vagyonként és mit nem, illetve adminisztrációs hibákra hivatkoznak, amikor lebuknak. De kérdem én, ha elfogadjuk a magyarázatukat arról, hogy elfelejtették, milyen cégeik vannak, rábíznánk milliárdos fejlesztéseket és százezer ember jövőjét egy olyan politikusra, aki már azt is elfelejtette, hogy milyen cégekben tulajdonos? Aki ezek szerint azt sem tudja, mennyi pénze van?

– tette fel a kérdést Molnár Tamás. A Fidesz székesfehérvári frakcióvezetője kifejtette, hogy ők biztosan nem bíznának meg egy ilyen emberben, és reményét fejezte ki, hogy a választók is látják: Márton Roland nettó felelőtlen és figyelmetlen, bruttó szándékosan hazudik a vagyoni helyzetéről.

Mint azt megírtuk: Márton Roland, a székesfehérvári körzet baloldali országgyűlési képviselőjelöltje 25 százalékos tulajdonos egy cégben. A társaságnak ugyan nulla árbevétele van évek óta, de működik, és nincs felfüggesztve. S Márton Roland ezt a céges részesedést nem tüntette fel a vagyonnyilatkozataiban, ami szabálytalan.

Borítókép: Lassan teljesen lenullázódik az MSZP (Fotó: MTI/Kovács Attila)