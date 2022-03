Példaértékű a menekültek segítése

Példaértékűnek nevezte a háború elől menekülők segítését, ellátását a kormányszóvivő hétfőn Aranyosapátiban, ahol a határtérségben felállítottak több segítségpontot, valamint a térség legnagyobb, az adományok elhelyezésére kialakított 5000 négyzetméteres raktárát is. Szentkirályi Alexandra azt mondta, a segítségpontok már megteltek adományokkal. Az Ökumenikus Segélyszervezet honlapján kiemelte, hogy az Ukrajnában dúló háború elől menekülőknek nemcsak tartós élelmiszerekre, hanem higiéniás termékekre is szükségük van, ezért többek között gyermekpelenkát, fogkrémet, fogkefét, szappant, sampont, intim betétet is lehet küldeni a rászorulóknak.

A rendészeti szervek összefogva segítenek a menekülteknek.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság megnövelt létszámmal továbbra is több helyszínen jelen van, hogy segítse az Ukrajnából érkező menekülteket. Seres József ezredes, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság általános főigazgató-helyettese a Magyar Nemzetnek kiemelte, hogy nemcsak a budapesti pályaudvarokon, hanem a gyűjtőpontokon is éjjel-nappal jelen vannak, és a rendőrséggel közösen segítik az Ukrajnából érkezőket. Mint mondta: ezeken a helyszíneken is be tudják nyújtani a kérelmeket az emberek.

Minden megyében ügyfélszolgálati irodákat üzemeltetünk és call centert is működtetünk

– emelte ki a főigazgató-helyettes.

Seres József hangsúlyozta: tájékoztató anyagokat is készítettek, amelyeket a rendőrségnek is átadtak, hogy azok a menekülők, akik átlépik a magyar határt, ezt az anyagot is megkapják. A főigazgató-helyettes kiemelte, hogy a hétfő reggeli, 6 órai adatok szerint eddig 1042 fő folyamodott menedékeskénti elismerés iránti kérelemért. A főigazgatóság a honlapján kiemelte, hogy csak külföldi, vagyis nem magyar állampolgárok részére állítanak ki olyan okmányokat, amivel Magyarország területén jogszerűen tartózkodhatnak. Ugyanakkor az Ukrajnából biometrikus útlevéllel érkező ukrán állampolgár dönthet úgy, hogy Magyarországon kíván maradni, ezt külön engedély nélkül 90 napig megteheti. Amennyiben azonban ennél tovább kíván itt tartózkodni, vagy dolgozni, tanulni szeretne, akkor a megfelelő kérelmet kell a főigazgatóságon benyújtania. A főigazgató-helyettes úgy fogalmazott: a fent említettnél jóval több menekülő szorul gondoskodásra, ebben is segítséget nyújtanak. Hozzátette: a rendvédelem minden szervével együttműködnek, a rendőrség mellett többek között az Alkotmányvédelmi Hivatallal, a TEK-kel és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal is.

Az ukrajnai háború elől vasárnap 3247 ember, köztük 770 gyermek érkezett Budapestre vonattal

– ezt már a Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte. A Police.hu oldalon hétfőn azt írták, hogy a legtöbben információt kértek, illetve egyénileg utaztak tovább vagy rokonokhoz mentek. Fővárosi és vidéki szálláshelyeken 122 ember, köztük 23 gyermek elhelyezését, illetve az odaszállításukat az együttműködő hatóságok oldották meg – tették hozzá.

Borítókép: Ukrán menekültek érkeznek Záhonyba (Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet)