Két fegyveres támadással gyanúsítják a pécsi nyomozót

A Magyar Nemzet értesülése szerint a 2020-as bankrabláskor a pénzintézet kamerái rögzítették az egész támadást, így azt is, hogy a bankrabló egy pillanatra lehúzta az arcáról a maszkját. A felvétel az egyik perdöntő bizonyíték a bűnöző rendőr ellen, aki a felvétel láttán nem is tehetett mást, mint beismerte ezt a támadást. A terhére rótt másik rablás elkövetését azonban a mai napig tagadja. A megalapozott gyanú szerint ugyanis a gyanúsított 2019 novemberé­ben is követett el rablást ugyanabban a bankban, de az ügyészség kihallgatásán nem ismerte el ezt a bűncselekményt. Bizonyítottság esetén az elkövető akár húsz évet is kaphat.

Borítókép: A bankrabló rendőr (Fotó: Police.hu)