Másfél hónap múlva állhat fel az új kormány

Horn Gyulának is másfél hónap kellett

1994-ben aztán a rendszerváltoztatást túlélő MSZP, és a velük összefogó, ezzel a demokratikus versenyben való részvételüket legitimáló SZDSZ aratott kétharmados győzelmet. A balliberálisok 12 minisztériumot állítottak fel, plusz egy tárca nélküli minisztert állítottak ki. A Horn-kormány az 1994. május 29-i második forduló után szintén másfél hónappal, július 15-én alakult meg.

Orbán Viktor első kormánya 1998. július 8-án alakult meg, miután az országgyűlési választások május 24-i második fordulójában a jobboldali erők kerekedtek felül. A kormány tagjainak kinevezéséhez ezúttal is másfél hónapra volt tehát szükség. 14 minisztérium és két tárcanélküli miniszterrel kezdte meg első miniszterelnöki ciklusát az akkor 35 éves Orbán Viktor.

A 2002-es választás második fordulójában rekord magas (72%) részvétel mellett ismét a baloldal kerekedett felül, Medgyessy Péter alakíthatott kormányt, akinek ehhez egy hónap és egy hét elegendő is volt. Április 21-én volt a második forduló, május 27-én pedig ki is nevezték Medgyessy 15 miniszterét, akik közül mindnyájan külön tárcát vezettek. A ciklus közben hozzájuk csatlakozott két tárca nélküli miniszter akik az EU-s integrációért és az esélyegyenlőségért voltak felelősek. Medgyessy bukásához is egyik minisztere, a hivatalosan párton kívüli Csillag István kinevezéséhez kötődött, 2004-ben ugyanis az ő leváltása miatt vonta meg támogatását a miniszterelnöktől a kormánykoalícióban részt vevő SZDSZ. A kormányválság után Gyurcsány Ferenc foglalta el a miniszterelnöki bársonyszéket, aki utána egyébként menesztette Csillag Istvánt, majd 2006-ben ismét győzelemre vezette a balliberális oldalt.

Gyurcsány 18 miniszteri pozíciót osztott ki

A Második Gyurcsány-kormány megalakulásához szintén másfél hónap kellett, az április 23-i második forduló után 2006. június 9-én alakulhatott meg az új kabinet. Gyurcsányék 12 minisztériummal kezdték meg működésüket, hat további minisztert a ciklus közben nevezett ki az őszödi beszéddel elhíresült miniszterelnök. A 18 miniszteri pozícióra három éves miniszterelnöksége alatt összesen 26 személyt nevezett ki miniszternek Gyurcsány. 2007-ben csatlakozott például minisztereként a kormányhoz Draskovics Tibor, és Bajnai Gordon, Gyurcsány későbbi utódja is. A jelenleg a BKK igazgatóságát vezető Draskovics először kormányzati koordinációért felelős tárca nélküli miniszter lett, Bajnai pedig Lamperth Mónikát váltotta az önkormányzati és területfejlesztési miniszteri poszton. A 18 miniszterrel extra naggyá dagadt Gyurcsány-kabinet végül 2009 április 20-án szűnt meg, Bajnai Gordon miniszterelnökségének pedig a 2010-es választások vetettek véget.