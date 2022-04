Viharos széllel érkezik a kiadós eső

Többfelé valószínű eső, zápor, főként az Alföldön zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult, csapadékos tájakon 10 és 15, míg a kevésbé felhős Dél-Alföldön 16 és 22 fok között alakul. Késő estére 8 és 13 fok közé hűl a levegő.

Kora délutántól legnagyobb számban és eséllyel az Alföldön várható zivatarok (helyenként akár heves zivatarok) kialakulása, de a Dél-Dunántúl keleti részein sem kizárt egy-egy cella előfordulása.

Forrás: Met.hu

Az Észak-Alföldön még szerda éjjel is aktív lehet a légkör, majd lecsengenek a zivatarok. Szerdán a zivatarokat viharos kifutószél (60–90 km/h), felhőszakadás (ált. > 20-25 mm, de helyenként 30-40 mm is lehet) és jégeső is kísérheti.

Szerda éjfélig Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád és Heves megyékben 24 óra alatt jelentős, 20 mm-t meghaladó csapadékmennyiség is összegyűlhet.

Borítókép: Esernyőjét fogja egy nő Debrecenben, az erős széllel kísért havas esőben 2021. január 25-én (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)