Földi István pontosan tudta, mit csinál – állítja a jobbikos zaklatási botrány sértettje

Mint a lapnak fogalmazott, „egyszerűen fel sem fogom, miként lehetnek ilyen érzéketlenek egy ilyen helyzettel szemben. Egy nőnek támadások nélkül is nehéz beszélnie ilyen helyzetről, önkéntelenül azt keresi először, ő maga miben hibázott. Majd amikor ráeszmél, miként élt vissza a férfi az erejével és a hely adta előnyökkel, újra csak az jár a fejében, hogyan kerülhetett ilyen helyzetbe. Nagyon lassan érik be egy nőben az, hogy ami vele történt, nem hagyja annyiban. S mivel találja magát szemben, ha elmondja, mi történt? Azzal, hogy ő hazudik, amúgy is egy „könnyűvérű” teremtés, és egyebek. A Jobbik vezetése csak papol az erkölcsről, de – sajnos, kiderült – nem úgy élnek” – tette hozzá.

A sértett azt is elmondta a lapnak, hogy pontosan mi történt a szóban forgó éjszakán.

„Az elkövető az ottani regionális igazgatóval becsalatott a szobába, becsukta a regionális igazgató mögöttem az ajtót, és az elkövető már rántott is be a vécébe, készen állva a közösülésre. Ha Gyüre Csabának nem szólok, amikor a szoba felé mentem, hogy majd jöjjön utánam, és nem tör be a szobába engem kiszabadítani, akkor a fizikai erőfölényével megerőszakol az elkövető.”

Az áldozat arról is beszélt a Blikknek, hogy a rendezvényen a társaság nagy részét nem ismerte, mert ugyan jobbikos rendezvénynek adták elő, de inkább Földi István baráti köre vett részt rajta, akik közül csak a családját ismerte. „Nem mondtam én semmit ott, hanem Gyüre Csabával együtt a lehető leggyorsabban eljöttünk, hogy minél hamarabb kikerüljek erről a bűntanyáról. Bár az is igaz, hogy úgysem sokan értettek volna belőle bármit is, hiszen majdnem mindenki nagyon részeg volt.” – nyilatkozta V. Anita.

Elmondása szerint a támadó, vagyis Földi István pontosan tudta, mit csinál.

„Ő hívott fel jó párszor másnap reggeltől délutánig úgy, hogy sem előtte, sem azóta soha nem hívott fel engem. Egyik hívással azt kérdezte, tényleg tett-e ilyet, a másik hívással fenyegetett, hogy el ne mondjam senkinek. A harmadik hívásnál sírdogált, hogy talán nem volt magánál. Egyet nem tett, hogy bocsánatot kért volna.”

Azzal kapcsolatban, hogy tervez-e kilépni a pártból, elmondta, megvárja, hogy a párt képviselői mit tesznek.

Borítókép: Földi István és Jakab Péter, a Jobbik elnöke (fotó: Földi István Facebook-oldala)