Háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány + videó

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétette videóban bejelentette, hogy az újonnan megalakult kormány első intézkedéseként éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdetnek ki az ország területére.

Holnap tájékoztatni fogom önöket az első döntéseinkről

– tette hozzá a kormányfő.

Mint azt lapunk is megírta, az Országgyűlés kedden döntött az alaptörvény tizedik módosításáról, amivel a kormány veszélyhelyzetet hirdethet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa esetén is. A most elfogadott tizedik módosítást Varga Judit igazságügyi miniszter kezdeményezte, és a javaslat indoklása szerint minden esetben meg kell valósulnia háborús cselekményeknek ahhoz, hogy a veszélyhelyzetet ki lehessen hirdetni.

A bejegyzést ITT tekintheti meg: