Hollik István: A baloldal az olajembargós vitában ismét Brüsszel mellé állt

– Továbbra is kitartunk Magyarország és a magyar emberek érdekei mellett, megvédjük a rezsicsökkentést, hiszen nem fordulhat elő, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát – jelentette ki Hollik István. A kormánypárt kommunikációs igazgatója videónyilatkozatában arra reagált, hogy baloldali országgyűlési képviselők és európai parlamenti képviselők is megerősítették, ha rajtuk múlna, támogatnák és megszavaznák az uniós javaslatot.

Hollik István hangsúlyozta, hogy a Fidesz–KDNP nem fogja hagyni, hogy „Brüsszel a magyar baloldallal karöltve” veszélybe sodorja a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat, és romba döntsék mindazt, amit az elmúlt 12 évben elért a kormány.

Kifejtette: hétfőn kezdődik az Európai Tanács ülése, ahol komoly csaták várhatók ebben az ügyben. Hozzátette: a brüsszeli olajembargós javaslat egyértelmű támadás a magyar gazdaság és a rezsicsökkentés ellen, bevezetése pedig „felérne egy magyar gazdaságra ledobott atombombával”.

Az árak azonnali emelkedésnek indulnának, a benzin legalább 700, a gázolaj legalább 800 forintra nőne, áruhiány lépne fel – hívta fel a figyelmet.

Borítókép: Hollik István (Fotó: Kovács Attila)