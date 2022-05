Korrepetálták a kormány programjából Fekete-Győr Andrást

Fekete-Győr András szerint a fideszes képviselőknek fogalmuk sincs arról, hogy mit fog tenni Orbán Viktor a jövő héten. Úgy látja, hogy

a kormánypárti képviselők együtt morfondíroznak a baloldaliakkal azon, hogy mit jelenthetnek a miniszterelnöki rádióinterjúban, vagy a kormányinfón elhangzó mondatok.

A Momentum frakcióvezetője úgy emlékezett vissza, hogy a pandémia idején mindenkinek a Magyar Közlönyből kellett értesülnie, hogy milyen korlátozások lesznek érvényben.

Fekete-Győr felhozta, hogy a kormány változtatásokra készül a katás adózók esetében. Arról is beszélt, hogy magyar áruházláncokat kellene létrehozni az új gazdaságfejlesztési miniszter szerint. – A magyar tulajdon jó dolog, de ennek árát ne a magyar emberek fizessék meg – követelte a momentumos politikus.

Szerinte háborús propagandát a fideszes média terjeszt, ez ellen kellene fellépniük a Rogán Antal irányítása alá kerülő titkosszolgálatoknak.

– Az új kormány még meg sem alakult, de már megfenyegette a kisvállalkozókat és a civileket – értékelt Fekete-Győr András.

Orbán Balázs válaszában felidézte, hogy

a miniszterelnök megválasztása után tartott egy programbeszédet, ezt meghallgatva a Momentum is rájöhetett volna arra, hogy mit tervez az új kormány.

Az eredmények megőrzését tartjuk a legfontosabbnak, elsősorban négy területen: Családtámogatások, rezsicsökkentés, teljes foglalkoztatottság, nyugdíjak értéke – tartott gyors felzárkóztatást a momentumos politikusnak a kormány miniszterhelyettese.

Orbán Balázs hozzátette: Azt is vállalta a kormány, hogy ezen túlmenően is előre fogunk menni és nem hátra. – Nyilvánvalóvá tettük, hogy elítéljük az orosz agressziót – emlékeztette Fekete-Győrt az államtitkár, majd Henry Kissinger egykori amerikai külügyminiszter egy nemrég elmondott beszédét ajánlotta a politikus figyelmébe, aki arról beszélt, hogy a nyugatnak is lépéseket kell tennie a béke érdekében.

– A válság a putyini háborúnak, és Brüsszel elhibázott energiapolitikájának köszönhető, ezt azonban a Momentum jól láthatóan nem érti – tette világossá Orbán Balázs.

Szerinte

a magyar kormány intézkedései ez idő alatt a magyar embereket védik, míg a baloldal ezeket támadja.

Orbán Balázs felidézte, hogy Fekete-Győr eddig csak a bajkeveréseiről várt híressé, betört szerkesztőségbe, összetűzésbe került a rendőrökkel. – A parlamenti eskütétel kapcsán pedig a feltűnősködés szempontja vezette a Momentumot – tette hozzá.

– Ha nem változtatnak Önök is csak egy momentum lesznek a magyar politika történetében

– vetítette előre válasza zárásaként Orbán Balázs.