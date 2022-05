Zarándoklat az igazi férfiakért

A szentmise kezdetére teljesen megtelt a szabadtéri oltár előtti tér, de a hívek később is folyamatosan érkeztek. Köztük volt az erdélyi Oroszhegyen élő Boldizsár Melinda és férje is, akik székely népviseletet öltöttek erre az alkalomra. Mint elmondta, egy családi ballagásra érkeztek Budapestre, majd eljöttek a férfiakért imádkozni.

Böjte Csaba a prédikációjában felidézte, hogy Szent József nem vér szerinti édesapja volt Jézusnak, mégis vállalta a gyermeket, és sajátjaként szerette.

Milyen jó lenne, ha a Kárpát-medencében minden lány és asszony megtalálná a maga Szent József-lelkületű férjét, aki gondoskodik róla. Milyen jó lenne, ha megszületnének azok a gyermekek, akik után vágynak a férfiak és a nők is

– fogalmazott a szerzetes. Beszélt arról is, hogy a zarándoklat legfiatalabb résztvevője egy hét hónapos magzat, akinek édesanyja áldott állapotban is vállalta az utat, ahogy a Szűzanya is, amikor elindult Szent Erzsébethez. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Jézus a zarándoklatot már a Szűzanya méhében elkezdte. – Az első munkanapján sem azzal foglalkozott, hogy „írt egy pályázatot az Európai Uniónak a világ megváltásának infrastrukturális fejlesztéséről”, hanem zarándokolt. Trianon kapcsán kitért arra is, hogy a Kárpát-medencében élő népek egymás testvérei, egy családhoz tartoznak, ezért egymással összefogva „Tündérkertté” tehetik a térséget. A szentmise körmenettel zárult.