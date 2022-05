Egyre zűrösebb a német baloldal zaklatási botránya

Ahogy arról a V4NA korábban beszámolt, a zaklatási botrány alapjaiban rengette meg a története legmélyebb időszakát élő Baloldali Párt életét. Beszélgetési előzmények, hatósági vallomások és e-mailek bizonyítják, hogy a párt alkalmazottai ellen szexuális erőszak, nemi erőszak és hatalommal való visszaélés történt.

A beszámolók szerint a legsúlyosabb esetek Hessenben történtek. A vádak többnyire középkorú férfiakat érintenek, akik vezető pozíciókat töltenek be – például igazgatótanácsokban –, és megfelelő hatalommal rendelkeznek, de szövetségi politikusok és egyéb ismert nevek is vannak a listán. Egy fiatal nő arról számolt be, hogy 2018-ban Adrian G., az akkor 40-es évei elején járó, a hesseni tartományi parlamentben a Baloldali Párt frakciójának munkatársa rendszeresen megjelent az erkélyén és arra kényszerítette, hogy engedje be a lakásába és közösüljön vele.

Janine Wissler, a Linke társelnöke tudott a dologról, mégsem tett semmit. Bár tagadja, hogy tudomást szerzett a zaklatásról, egy SMS mást bizonyít. A nő ugyanis jelezte a problémát a társelnöknek.

Egy másik fiatal áldozat arról számolt be, hogy a wiesbadeni Baloldali Párt egyik tagja szexuálisan bántalmazta, a Szociáldemokrata Párt (SPD) helyi tagja pedig szexuálisan zaklatta. A két eset nyilvánosságra hozatala óta 23 további áldozat jelentkezett, mostanra Schleswig-Holstein és a Saar-vidék kivételével szinte minden tartományi szövetségből érkeztek jelentések szexuális támadásokról.

Borítókép: Janine Wissler, az egykori keletnémet állampárt utódszervezetéből és nyugati baloldali tömörülések összeolvadásával létrejött Baloldali Párt társelnöke és társlistavezetője (Fotó: MTI/EPA pool/Clemens Bilan)