Együttműködési megállapodást kötött az ÁSZ és a Semmelweis Egyetem

Együttműködési megállapodást kötött az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és a Semmelweis Egyetem (SE) annak érdekében, hogy erősítsék a lakosság pénzügyi és egészségtudatosságát – jelentette be a szervezet elnöke és a felsőoktatási intézmény rektora.

Merkely Béla, az egyetem rektora szerint az egészség- és a pénzügyi tudatosság területén komoly lakossági edukációra van szükség, az egészség elhanyagolása ugyanis a legdrágább dolog, míg a megelőzésnél nincs olcsóbb, kifizetődőbb. Kifejtette: az egészségben eltöltött várható időtartam nagyban függ attól, mennyire tudatosak az emberek a táplálkozás, a testmozgás, az életmód területén, és mennyit tudnak a betegségek eredetéről, ezért az egyetemen kiemelt kutatási terület a betegségek megelőzésének témája.A sajtótájékoztatón Domokos László, az ÁSZ elnöke arról beszélt, a pandémia súlyos gazdasági-társadalmi következményei rámutattak arra is, hogy az emberek pénzügyi lehetőségei milyen mértékben függnek össze az egészségi helyzetükkel. Ezért gondolta úgy az ÁSZ, hogy az emberek pénzügyi tudatosságának erősítésén túl szükség van az egészségtudatosságuk fejlesztésére is – emelte ki. Hozzátette: szeretnék a lakosságot hiteles információkkal segíteni, hogy olyan döntéseket hozhassanak az egészségük megóvása érdekében, amelyek a pénzügyi biztonságukat sem veszélyeztetik.

Beszélt arról is, hogy a Semmelweis Egyetemmel történő együttműködés során szeretnék erősíteni a családok pénzügyi és egészségtudatosságát például a hatékony élelmiszer-felhasználás és az egészséges táplálkozás terén is. Ennek érdekében kialakítanak egy szabadon választható tantárgyat az egyetemen, elősegítve, hogy a végzett hallgatók példát mutathassanak saját egészségi és pénzügyi tudatosságukkal – hangsúlyozta, hozzátéve: a tantárgy révén a jövő egészségügyi szakemberei megismerhetik a pénzügyi és közpénzügyi ismeretek mellett azokat az ÁSZ-ellenőrzésen alapuló tapasztalatokat is, amelyekkel felelős munkavállalóként és vezetőként segíthetik a közvagyon hatékony felhasználását.