Itt rondíthat bele zápor, zivatar a strandidőbe

Szórványosan – nagyobb számban a középső megyékben – várható zápor, zivatar, amelyet felhőszakadás is kísérhet. A Dunántúlon megélénkül, a Fertő térségében meg is erősödik az északnyugati szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (Met) oldalán.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 Celsius-fok között valószínű, de az Alföld egyes részein 34-35 Celsius-fok is lehet. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Met.hu

Orvosmeteorológia

A Köpönyeg.hu leírása szerint gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet.

A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – írják.

Borítókép: Gomolyfelhők az égbolton – a kép illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)