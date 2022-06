Vitályos Eszter: Nagy Imre újrateremtése a magyar politikai élet új kezdetét jelenti

Nagy Imrének, a forradalom mártírhalált halt miniszterelnökének újratemetése volt a magyar politikai élet új kezdete – jelentette ki Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a mártír miniszterelnök szobránál.

Vitályos Eszter a Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapján rendezett központi ünnepségen azt mondta: ez a nap arról szól, hogy fejet hajtsanak a bátorság, a türelem és a bölcsesség eszméi előtt. Szerinte 1956 a bátorságot, az 1956. november 4. és 1989. június 16. közötti időszak a türelmet jelentette, 1989 júniusában pedig bölcsnek kellett lenni. Kifejtette: 1989 júniusában újratemették méltatlanul eltemetett halottaikat, „mert az nem járja, hogy a végtisztesség ne illesse meg azokat, akikkel véresen és kegyetlenül leszámolt a kommunista diktatúra, még akkor sem, ha egykor közéjük tartoztak” – fogalmazott, megjegyezve: „ez a különbség köztük és köztünk”.

Vitályos Eszter kijelentette: 33 évvel ezelőtt válhatott valóra mindaz, amiért a márciusi ifjak és a pesti srácok küzdöttek. A magyarok bátrak, türelmesek és bölcsek voltak, jutalmuk pedig a béke lett: politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális béke – tette hozzá. Kiemelte, hogy a jelenlegi polgári keresztény kormány üzenete „káosz helyett rend, viszály helyett szeretet, békétlenség helyett béke legyen”. Emlékeztetett: így volt ez az elmúlt 12 évben is, amikor ott álltak a gátakon az árvíznél, megsegítették a bajba jutott önkormányzatokat, mentőövet nyújtottak a devizahiteleseknek, létrehoztak egymillió új munkahelyet, megállították az illegális migrációt, megfékezték a koronavírus-járványt. Hozzátette: a kormány bevezette Európa legkedvezőbb családtámogatási rendszerét, és kiharcolták, és azóta is védik a kontinens legalacsonyabb rezsiköltségét. „Mindezt annak érdekében, hogy a nehezen kiharcolt és féltve őrzött béke megmaradjon nemzetünkben, családjainkban” – jelentette ki.

A határon innen és túl élő magyarokhoz szólva az államtitkár felhívta a figyelmet: a Magyarországot fenyegető veszélyek most sem kisebbek, csak mások. Az ország előtt álló kihívásokra ugyanazzal a bátorsággal, türelemmel és bölcsességgel kell reagálni, ahogy tették azt a magyarok 1956-ban és 1989-ben is. Napjainkban pedig a bátorságot az alapvető igazságok kimondása jelenti: „az anya nő, az apa férfi, a jövő a családban és a gyermekeinkben van” – emelte ki, hozzátéve: „kultúránk és hitünk megtartása nem gyengíti, hanem erősíti a kontinenst”.A türelem szerinte most egyenértékű a stratégiai nyugalommal, amely bízik az értelmes párbeszédben, szorgalmazza a konfliktusok megoldását, ugyanakkor nem engedi, hogy a magyar emberek ennek kárát lássák.

A bölcsesség pedig az, ha tanulunk a múltból, nem engedjük, hogy kicsússzon a kezünkből saját sorsunk és erre tanítjuk a gyermekeinket is – mondta, hozzátéve, hogy aki bátor, türelmes és kellően bölcs, az békét tud teremteni.

A rendezvény végén koszorúkat helyeztek el az 1956-os forradalom miniszterelnökének szobránál, a Jászai Mari téren.

Június 16-án az 1956-os forradalom mártírhalált halt miniszterelnökéről, Nagy Imréről és mártírtársairól, a forradalmat követő megtorlás áldozatairól emlékezik meg az ország. Nagy Imrét, az 1956-os forradalom és szabadságharc törvényes miniszterelnökét és mártírtársait – Maléter Pál honvédelmi minisztert, Gimes Miklós újságírót, az 1958. április 24-én kivégzett Szilágyi Józsefet, Nagy Imre titkárságvezetőjét és a börtönben 1957. december 21-én elhunyt Losonczy Gézát, a Nagy Imre-kormány államminiszterét – 1989. június 16-án helyezték végső nyugalomra a Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájában.

