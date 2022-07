Hidegfront teszi próbára szervezetünket

Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de napközben ez a felhősáv szakadozik, vékonyodik, ezért összességében sok napsütésre lehet számítani. Elszórtan alakul ki belőle záporeső, néhol zivatar, emellett a nyugati határvidékre sodródhatnak be délután, este csapadékgócok. Az északi, északnyugati szelet többfelé kísérik élénk, helyeként erős széllökések. A hőmérséklet délután 26, 34, késő este 19, 26 fok között alakul.

Fotó: Met.hu

Csökken a felhőzet, de a déli megyékben egész éjjel lehetnek erősen felhős területek. Elsősorban a Dél-Dunántúlon, illetve a Dél-Alföldön fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13, 19 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet– írja előrejelzésében a Met.hu.

Orvosmeteorológia

A Köpönyeg.hu prognózisa szerint gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.