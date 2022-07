A koronavírus nyáron sem pihen

Az elmúlt két év tapasztalatai alapján nem lehetett arra számítani, hogy nyáron is berobban a koronavírus-járvány. Arra azonban voltak jelek, hogy a vírusnak nem az évszak, hanem a variáns számít – hívta fel a figyelmet a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a TV2 Mokka című műsorában.

Szlávik János szerint azonban jó hír, hogy az immunizáltak esetében az új BA.4 és BA.5 variáns a korábbiakhoz képest jóval enyhébb tünetekkel, kis köhögéssel, tüsszögéssel, torokfájással, esetleg izom- és ízületi fájdalmakkal jár, kórházi ellátásra pedig nagyon kevés beteg szorul. Ennek ellenére azonban – folytatta – fontos tudni, hogy az omikron BA.4 és a BA.5 alváltozatai megfertőzhetik azokat is, akik az oltások által védettséget szereztek vagy korábban már átestek a betegségen. Az új variánsok ugyanis kikerülhetik a korábbi fertőzés vagy a védőoltások által kiváltott védettséget.

Ezért ha valakinek felső légúti tünetei vannak, főként ha lázas és köhög, számoljon a koronavírus-fertőzés lehetőségével is – mutatott rá.

A védekezés kapcsán Szlávik János megjegyezte: nehéz elképzelni, hogy a maszkviselés nyáron kötelező legyen. Sokkal inkább az egyéni védekezésre, illetve az oltások beadatására kell fektetni a hangsúlyt.

– A járványügyi szakemberek továbbra is úgy vélik, hogy a súlyos megbetegedés elkerülése érdekében a harmadik oltás beadatása is szükséges. A negyedik oltás szükségessége viszont egyelőre kérdéses, az időseknek, betegeknek és immunhiányosaknak azonban ajánlott lehet – hangsúlyozta az infektológus.

Szlávik Jánoshoz hasonlóan Rusvai Miklós is szokatlannak tartja a koronavírus nyári jelenlétét. A víruskutató az InfoRádiónak nyilatkozva úgy fogalmazott: rosszul gondolta, hogy a koronavírus nyáron szabadságra megy, mivel az omikron két új alvariánsa a nyári melegben is könnyen terjed. A szakember ugyanakkor szintén megerősítette, hogy a BA.4 és a BA.5 variáns továbbra is csak felső légúti, viszonylag enyhe lefolyású betegséget okoz, tehát nem kell számítani arra, hogy a tüdőgyulladásos esetek száma növekszik. Meglátása szerint a mostani hullám nagyon gyors felfutású és gyors csökkenésű lesz. A fokozott figyelem azonban újra indokolt lehet, tehát aki veszélyeztetett, annak tanácsos már most maszkot hordania.