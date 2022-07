Akár 41 Celsius-fokra is számíthatunk ma

A többórás napsütést fátyol- és gomolyfelhők zavarják, azonban az Alföldön estig jobbára derült marad az ég. A déli óráktól elsősorban az Észak-Dunántúlon, a főváros térségében, valamint az Északi-középhegységben alakulhat ki helyenként zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megerősödik, néhol viharossá fokozódik – írja a Met.hu. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 36 és 41 fok között várható, de az Észak-Dunántúlon néhol csak 32, 35 fok valószínű.

A nappal képződött záporok, zivatarok lecsengenek, és kissé felhős, illetve fátyolfelhős idő várható. Az éjféli óráktól nyugat felől újra felhősödés kezdődik, és akkor a Dunántúlon több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 21 fok között alakul, de a vízpartokon, a városokban, a magasabban fekvő helyeken ennél pár fokkal melegebb is lehet.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket – írja a Köpönyeg. A tartós hőség okozta tünetek mellett a megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

