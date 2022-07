Kocsis Máté: Magyarország biztonságából nem engedhetünk!

– A katonák és a rendőrök állják a sarat, de a háború miatt nagy szükség lenne a munkájukra az ukrán határnál is. Itt az ideje, hogy felálljon egy önálló határvadász-testület, ami kizárólag a határvédelemmel foglalkozik! Magyarország biztonságából nem engedhetünk!

– rögzítette a kormánypárti politikus.

Mint azt lapunk is megírta, migránsok támadtak egymásra szombatra virradóra a magyar határhoz közeli szabadkai erdőben. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrség különleges egységei, amelyek golyóálló mellényben közelítették meg a helyszínt. Beszámolók szerint az utóbbi időben nőtt a nyomás a szerb–magyar határszakaszon, és arra is volt példa, hogy a migránsok megdobálták a határőröket, így az sem zárható ki, hogy a most használt fegyvereket eredetileg nem egymás, hanem a határt védők ellen akarták használni.

Muszáj megszervezünk egy új határvadászrendszert

– rögzítette Orbán Viktor még péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában jelezve, hogy ezt a munkát a belügyminiszterre bízták rövid határidővel. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy eddig 800 ezer menekült érkezett Ukrajnából, miközben százezer illegális határátlépő érkezett dél felől. Emellett a kormányfő szombaton, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatási ünnepségén hangsúlyozta, hogy az állam legfontosabb feladata a közrend védelme.