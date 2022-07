Nehéz elfogni az embercsempész maffiafőnököket

Az embercsempész maffiafőnökök ügyelnek arra, hogy ha lehet, ne lépjenek az Európai Unió földjére. Az illegális migránsok csempészését, úgymond, kívülről szervezik.

A hazánkat érintő migránsútvonalon felosztották szerb oldalon a területet egymás között a Szerbiában megtelepült szírek, egyiptomiak, irakiak, afgánok, időnként irániak.

Hatósági forrásunk szerint a magyar határ közelében tanyákat vásároltak, a piszkos munkára, azaz a migránsok határon való átjuttatására helyi erőket is alkalmaznak, de az irányító akkor is a gyakran több nyelven is – arabul, pastuul, angolul, oroszul, szerbül, bolgárul – beszélő közel- vagy közép-keleti főnök.

A kommunikáció négy-öt nyelven zajlik egy időben, így a telefonlehallgatással nem sokra mennek a szerb hatóságok.

A bevétel egy részét visszaforgatják, és például drónokat, kvadokat, szupergyors, erős gépkocsikat és termoruhákat vásárolnak. Ez utóbbiba öltöztetik a csempészett embereket, hogy a hőkamera ne észlelhesse a mozgásukat.

A szerb–magyar határon való átjuttatás 600–1500 euróba kerül, ha Ausztriába szállítják a migránst, az már 3500–5000 euró. Törökországtól Ausztriáig akár tízezer euróba is kerülhet az átcsempészés. Magát a szállítást hazánkban elsősorban szerbek, románok, bolgárok, ukránok, szírek és egyiptomiak végzik uniós rendszámú bérautókkal.

A jelek szerint sem az európai rendőrség, az Europol, sem a migránsokkal foglalkozó Frontex nem tudja megfékezni az illegális migrációt kihasználó embercsempészek tevékenységét. A Frontex központi kapcsolattartóként gondoskodik a – hamisított dokumentumokkal, autótolvajlással, embercsempészettel kapcsolatos – legfontosabb információk késedelem nélkül megosztásáról, biztosítva, hogy azokról mindegyik határigazgatási hatóság azonnal értesüljön.

Az Európai Számvevőszék tavalyi különjelentése hangsúlyozza: a migránscsempészet az utóbbi években komoly humanitárius és biztonsági kihívást jelentett az uniónak. Megállapították, hogy 2015 és 2016 folyamán az Európai Unió a migránsok példátlan mértékű beáramlásának volt tanúja: több mint egymillió személy lépett jogellenesen az unió területére. Az Europol becslése szerint a jövevények mintegy 90 százalékát embercsempészek segítették. A viszonylagos sikertelenség oka, hogy az Europolnak nincs végrehajtó hatásköre (nem tartóztathat le bűnözőket). Így főként azzal segíti a tagállamokat, hogy bűncselekményekkel kapcsolatos információcsere zajlik, koordinálja a tagállami nyomozásokat, továbbá operatív és stratégiai támogatást nyújt.

Az embercsempészet elleni sikeres magyar fellépést a rácsok mögött tartott több mint kétezer embercsempész bizonyítja. Az Europol csak időnként tud sikerről beszámolni.

A német szövetségi rendőrség vezette és az Europol által koordinált operatív munkacsoport (OTF) a legveszélyesebb embercsempészek egy részét vette célba EU-szerte. Az OTF Pathfinderen Ausztria, Németország, Magyarország, Románia, Szerbia és Hollandia bűnüldöző hatóságai vettek részt, ami 39 új vizsgálat megindításához vezetett. Két embercsempész maffiafőnököt letartóztattak, 12 házkutatást tartottak, és több mint 80 ezer eurót lefoglaltak Németországban és Franciaországban.

Borítókép: Egy szlovák embercsempész elfogása (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)