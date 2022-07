Záporok, zivatarok frissítik fel a kánikulai délutánt

Egy hidegfront hatására átmenetileg megnövekszik felettünk a felhőzet, amely a front mögött a legtöbb helyen gyorsan csökkenni kezd. Délelőtt leginkább a Dunántúlon, délutántól a Duna-Tisza közén és attól keletre egyre több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Az északias szél nagy területen lesz élénk, erős. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 24 és 37 fok között alakul, az alacsonyabb értékeket az ország nyugati felén, a magasabbakat délkeleten mérhetik. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet – írja előrejelzésében a Met.hu.

Forrás: OMSZ

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (például ízületi fájdalmak) is felerősödhetnek – írja a Köpönyeg.hu.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Freepik)