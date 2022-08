Akár 60 ezer forinttal is több ösztöndíjat kaphatnak a külföldön tanuló magyar hallgatók

Célunk, hogy idén újra a Covid előtti közel tízezer főre emeljük nemzetközi, így többek között az Erasmus+ ösztöndíjasok számát, és az elkövetkező években ezt megduplázzuk. Az idén felvételt nyert hallgatók a korábbihoz képest akár hatvanezer forinttal több Erasmus+ ösztöndíjat kaphatnak, ami jelentős támogatást jelent az egyetemisták számára – hangsúlyozta György László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára. Kiemelte: a kormány célja, hogy 2030-ra évente legalább húszezer magyar egyetemista szerezzen tapasztalatot külföldön tanulva, a külföldi szemeszterek alatt ugyanis olyan életre szóló élményekkel gazdagodnak a fiatalok, amelyek által sokat tanulhatnak önmagukról, valamint a magyar és az európai kultúráról.

Az Erasmus+ programmal járó anyagi támogatás pontos összege a fogadó országtól függ: tanulmányok esetén havi 470–520 eurót, szakmai gyakorlat esetén pedig a 2021/2022-es tanévtől kezdve havi 620–670 eurót kapnak a hallgatók. Az Európán kívüli célországokba való utazás esetén az ösztöndíj összege havi 700 euró, amelyhez utazási támogatás is jár. A 2022/23-as tanév során további emelkedés várható a tanulmányi és szakmai gyakorlatok támogatásában.

Az Erasmus+ hazai koordinátora, a Tempus Közalapítvány az új esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás bevezetésével szeretné biztosítani, hogy még többen bekapcsolódhassanak a programba. Ezért többek között a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó, esti vagy levelező tagozatos, illetve önköltséges hallgatók, nagycsaládban élő, árva vagy félárva hallgatók is kérhetik a kiegészítő ösztöndíjat. A kiegészítő támogatás összege rövid távú hallgatói mobilitás esetén 100–150 euró; külföldi részképzés és szakmai gyakorlat esetén pedig havi 250 euró járhat az alapösztöndíjon felül. Így akár havi 900 eurót, vagyis megközelítőleg 360 ezer forintot meghaladó összeget is kaphatnak a magyar felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók. Az esélyegyenlőségi támogatás mellé igényelhető a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása is, amivel még tovább növelhető az ösztöndíj mértéke.

A hibrid oktatás elterjedését követően az Erasmus+ program kibővült az úgynevezett részben fizikai mobilitási lehetőséggel. Ennek részeként a tanulmányi vagy gyakorlati időszak egy része online végezhető, míg a másik része személyes részvétellel zajlik a célországban. A részképzés és a szakmai gyakorlat esetén is minimum két hónapot kell külföldön tölteni, az ösztöndíjtámogatás csak erre az időszakra szól.

A megújult Erasmus+ program kiemelt prioritása a zöld szemlélet is, ennek fontos eleme a környezetbarát utazás népszerűsítése. Azon Erasmus-ösztöndíjas hallgatók, akik a kiutazáshoz környezetbarát közlekedési formát – például autómegosztást vagy vonatozást – választanak, egyszeri 50 eurós zöldutazási támogatást is igényelhetnek.

Mindazok, akik a 2022/23-as tanévben kezdik meg egyetemi, főiskolai tanulmányaikat, már megemelt Erasmus+ ösztöndíjjal utazhatnak külföldi részképzésre. Az Európai Unió egyik legnépszerűbb ösztöndíjprogramjának jelentőségét erősíti, hogy a 2022-ben egyszerűsített, rugalmasabb magyar felsőoktatási felvételi rendszer bevezetése értelmében a nyelvvizsga megléte helyett a nyelvi kompetenciák fejlesztése került a középpontba. Egy ilyen lehetőség támogatja azt a célt, hogy a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő, biztos nyelvismerettel rendelkezzen a jövőbeli munkavállaló.Az Erasmus+ ösztöndíj és a pályázat részletei a Hallgatói-ösztöndíjak.hu és az Erasmusplusz.hu oldalakon olvashatók, illetve az intézményi Erasmus+ koordinátortól is kérhető további felvilágosítás.

Azoknak a fiataloknak sem kell lemondaniuk az utazásról, akik a középiskola után elhalasztják egyetemi tanulmányaikat, esetleg kihagynak egy évet. Az Európai Szolidaritási Testület önkénteseként szintén szabadon utazhatnak, nyelvet tanulhatnak, külföldi tapasztalatokat szerezhetnek a 30 év alattiak. A jelentkezés részletei az Szolidaritásitestület.hu/fiataloknak oldalon találhatók.

Borítókép: egyetemisták (Fotó: Laufer László/Dunántúli Napló)