Hadházy és Márki-Zay egy csárdában

Márki-Zay Péter a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjeként mutatkozott be az országos politikában, nem is akárhogyan. Hódmezővásárhely polgármesteréről rövid időn belül kiderült, hogy követhetetlenül, összevissza beszél, ha kellett, szemrebbenés nélkül letagadta, amit egy perccel korábban mondott, vagy éppen a saját szavairól állította, hogy azokat más mondta.

Amikor a kampányban kiderült, hogy ezzel inkább taszítja, mintsem vonzza a támogatókat, Márki-Zay önvizsgálat helyett saját szövetségeseit kezdte el támadni, mondván: árulók, Fidesz-ügynökök vannak közöttük. Bár többször is kérték, hogy nevezze meg, kikre gondol, és álljon elő bizonyítékokkal, ennek egyszer sem tett eleget, miközben tovább folytatta a vádaskodást – manapság éppen Gyurcsány Ferencről híreszteli, hogy nem is akarta megnyerni a választást. Márki-Zay Péter személyiségéről sokat elárul az is, hogy a hatalmas választási kudarc után az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöksége sem akarta, hogy párttá alakuljanak, számos prominense pedig lemondott posztjáról.

Közéjük tartozott Lukácsi Katalin is, aki úgy vélekedett: Márki-Zaynak komoly önvizsgálatot kell tartania ahhoz, nehogy ő is olyan tehertétele legyen a magyar közéletnek, mint amivé Gyurcsány vált. Végül, de nem utolsósorban: a korrupcióellenes harcot fennen hirdető hódmezővásárhelyi polgármestert nem más, mint egykori jobbkeze, Kész Zoltán vádolta meg azzal, hogy mintegy százmillió forintnyi kampánytámogatást tartott meg magának.

Nem könnyű eset ugyanakkor Hadházy Ákos sem, aki összeférhetetlen természete és árulásai miatt számos pártban megfordult már, így volt a tagja a Fidesznek, társelnöke az LMP-nek, legutóbb pedig a Momentum farvizén jutott be az Országgyűlésbe. Az már csak hab a tortán, hogy választói bizalmára fittyet hányva a mai napig nem tette le képviselői esküjét, ennélfogva nem is ült be az őt segítő Momentum frakciójába sem. Hadházyval kapcsolatban egy dolog biztosra vehető: jobb, ha az ember megválogatja a szavait a társaságában.