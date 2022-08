Jöhetnek a biciklis mentők Magyarországon

A bringás mentőket elsősorban városokban vetnék be



– írják, különösen azokon a területeken, ahonnan az átlagosnál is több a hívás. A főváros, illetve a Közép-Magyarország régió éppen ilyen. Naponta akár háromezer feladatot is kaphatnak országszerte a mentők, a hívások egyharmada pedig Budapestről és a környékéről érkezik. A régióban szolgálatot teljesítő mentők nem is győzik, ezért naponta 10-15 autót vezényelnek az ország más pontjairól a fővárosba. De még ezzel együtt is előfordul, hogy torlódnak a hívások, a mentőre jóval több, mint 15 percet kell várni – hívta fel a figyelmet a lap.

Hozzátették: az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője, Győrfi Pál megerősítette a lap információját. Mint kérdéseikre válaszolva Győrfi írta:

a fővárosban jövő tavasszal indul ez a program,

jelenleg a kerékpáros mentés feltételeinek kialakítása zajlik. A tesztüzem pedig heteken belül megkezdődhet.

Terveik szerint a főváros belső, forgalmas területein találkozhatnak majd az emberek a kerékpáros elsősegélynyújtókkal. Hozzátette: kedvező tapasztalatok esetén ezt a mentési módszert akár más városokra is kiterjeszthetik.

A kommunikációs vezető válaszából kiderült, hogy a kerékpáros mentésről a nemzetközi tapasztalatokat is begyűjtötte az OMSZ.

Így tanulmányozták a nagy-britanniai, az amerikai és a kanadai hasonló szolgálatok gyakorlatát.

Norvégiában például csak alkalomszerűen, a nagyobb tömegrendezvényeken, fesztiválokon, koncerteken, utcai futóversenyeken vetik be a kerékpáros mentőket – tudták meg egy ottani egészségügyi szakembertől. A feladatuk elsősorban az elsősegélynyújtás, a sérült állapotának stabilizálása, amíg odaér a mentőautó. Franciaországban főként Párizs szűk utcáin dolgoznak a mentők sürgősségi kerékpárokon, amelyek gyakorlatilag mobil orvosi rendelőként működnek. Ott a forgalmi torlódások vagy a sűrű gyalogosforgalom miatt mentőautóval megközelíthetetlen városrészekbe küldik a segítőket – írja a Népszava.

A betegekhez ott is mentőápoló, mentőtiszt illetve jól képzett önkéntes elsősegélynyújtók érkezhetnek az elektromos kerékpárokon.