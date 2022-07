Újabb támogatásokról döntött a Mészáros-csoport jótékonysági alapítványa

A Pro Filii Alapítvány hozzájárul egy négyéves kislány kétoldali csípőrekonstrukciós műtétéhez is, és tízmillió forinttal támogatja az ország egyetlen felnőtt mobil intenzív ellátóegységét működtető Inter-Európa Mentőszolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.-t, amely a támogatás segítségével lecserélheti a naponta három-öt kritikus állapotú beteg és sérült ember sürgősségi szakellátását végző rohamkocsiját. A pályázók többségében szociális és egészségügyi célú programok megvalósítására kértek támogatást, de az alapítvány kulturális és sport témájú pályázatokat is elfogadott: az Innovációs Sport Alapítvány támogatása hátrányos helyzetű gyermekek számára tesz lehetővé dzsúdóedzéseken való részvételt, a Rearticon Iparművészeti Egyesület pedig a kuratórium kedvező döntésének köszönhetően rendezheti meg idén is a szokásos adventi Iparművészeti Bazárt. A legtöbb pályázat a Kelet-Magyarországi régióból érkezett, az alapítvány által támogatott programok azonban az ország valamennyi térségére kiterjednek.

Tóth Krisztina, a Mészáros-csoport kommunikációs igazgatója a második negyedéves pályázati elbírálásokról szólva leszögezte:

Csaknem megháromszorozódott a Pro Filii Alapítványtól igényelt pályázati összeg, ami azt jelzi, hogy a civil és nonprofit szervezetek, valamint a magánszemélyek körében is ismertté és népszerűvé vált az alapítvány tevékenysége. A Mészáros-csoport a karitatív tevékenységével eddig is kitűnt a hazai üzleti szférából, a nagyszámú színvonalas pályázati kérelem arra sarkall bennünket, hogy tovább folytassuk tevékenységünket

– húzta alá Tóth Krisztina, aki egyben az alapítvány bírálóbizottságának elnöke is.

A második negyedévben beérkezett pályázati anyagokról szóló kuratóriumi döntés eredménye a www.profilii.hu internetes oldalon olvasható.

