Jóval több mint nyolcvanmillió forint ütötte volna Jakabék szövetségeseinek a markát

Érdemes megemlíteni, hogy az egyik megbízott nem más, mint a „judapestező” Bíró László lett volna, akivel a Jobbik szerint Molnár Enikő tanácsára Jakab szerződött volna. A borsodi politikus a következő négy évben közel 13 millió forintot kapott volna a szolgálataiért, ha nem lépnek közbe a képviselők.

A Telex megkeresésére Bíró is megerősítette, hogy Jakab leváltása előtt folyamatban volt a szerződéskötés, sőt kiderült az is, hogy ő már eddig is tanácsokat adott Jakabnak és a pártnak.

Péterrel jó munkakapcsolatunk van. Ő úgy gondolta, hogy ezt valamilyen formában szeretné díjazni, mivel nagyon sok időt elvesz az életemből ezeknek a munkáknak az elvégzése

– nyilatkozta a politikus, azt azonban tagadta, hogy 13 millió forintról lett volna szó. Véleménye szerint nem az ő aprópénzükről kellene beszélni, hanem azokat a szerződéseket kellene megnézni, amit a Jobbik vezetése köt.

Borítókép: Bíró László képviselőjelölt sajtótájékoztatója az időközi országgyűlési képviselő választás eredményvárás után. A háttérben Jakab Péter. Fotó: Ádám János