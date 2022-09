Bűnbakká válhat a Momentum elnöke

„Gelencsér Ferenc Momentum-elnök eddigi teljesítménye: hülyeséget beszélt a népi–urbánus vitáról, akaratlanul bevédve ezzel az antiszemitákat; »„Kitartás«, közölte legfontosabb üzenetét – akaratlanul Szálasi híveit idézve; parlamenti képviselővé válásával – akaratlanul – többséget teremtett a Fidesznek Budapest I. kerületében. Azt hiszem, eddigi teljesítménye után nem vele csináltatnám meg a szúnyoghálónkat otthon, de simán vennék tőle használt autót” – foglalta össze a Momentum újdonsült pártelnökének közelmúltbeli tevékenységét hétfői Facebook-posztjában Somogyi Zoltán, a Political Capital alapítója.

Nem ő az egyetlen SZDSZ-közeli baloldali értelmiségi, aki kritizálta a momentumos politikust. Bauer Tamás egykori szabad demokrata országgyűlési képviselő válaszcikket is írt, amelyben kikérte magának Gelencsér vádaskodásait, amivel az elmúlt 32 év politikai elitjét, köztük az SZDSZ-t is illette.

A nyilas jelszó kiírása a közösségi oldalára gyakorlatilag csak egy röpke közjáték volt a hibát hibára halmozó politikus tevékenységében, az igazi hideg zuhany múlt vasárnap érte a Momentum-elnököt.

Szeptember 11-én ugyanis abban az I. kerületi körzetben tartottak időközi önkormányzatiképviselő-választást, ahol 2019-ben még Gelencsér Ferenc nyert mandátumot a hat baloldali párt támogatásával. Hamar kiderült azonban, hogy az ifjú momentumos politikus csak ugródeszkaként tekint az önkormányzati munkára. Már a 2021-es baloldali előválasztáson is elindult az LMP-s országgyűlési képviselővel, Csárdi Antallal szemben, ahol alulmaradt. A hatpárti Gyurcsány-listára ennek ellenére befutó helyre jelölte pártja, és április 3-án így mégis bejutott a parlamentbe.

Gelencsér az I. kerületet hátrahagyva, politikai utódnak egykori titkárnőjét kijelölve menekült előre.

Korsós Borbála mellett ugyan Karácsony Gergely főpolgármester, Dobrev Klára egykori miniszterelnök-jelölt és Kunhalmi Ágnes MSZP-s országgyűlési képviselő is kampányolt, mégsem tudott nyerni. A vesztes választás után sokan most a Momentum elnökét hibáztatják, őt tartják felelősnek a megváltozott kerületi erőviszonyokért. „A Momentum elbukta a pártelnök volt körzetét” – ezzel a címmel számolt be szűkszavúan a baloldali 24.hu az eredményről. Arról, hogy Gelencsér távozása miatt kellett kiírni az időközi választást, minden baloldali sajtóorgánum megemlékezett, főleg, miután a helyi baloldal is a képviselő-testületi többség megtartását jelölte meg az időközi választás tétjeként.