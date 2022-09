Elfogva a balti légtérben

No panoramic photos! – hangzik el közvetlen az után, hogy a balti légi rendészeti akcióban (BAP) részt vevő magyar misszió meglátogatására érkező katonai és újságírócsoport elhagyja a Magyar Honvédség Airbus A319-es csapatszállító gépét a litvániai siauliai NATO-támaszponton. A magyar delegáció mellé rendelt szigorú, civil ruhás hölgy és litván katonai kísérőnk arra kér mindenkit, hogy aki mégis lefotózta a borongós reggelbe burkolózó repteret, az azonnal törölje a képeket a készüléke memóriakártyájáról.

Nagyot változott a világ

A három évvel ezelőtti magyar BAP-misszióhoz képest nagyot változott a világ a NATO-frontország Litvánia legnagyobb katonai repterén. Nem csak a Covid-járvány és a szankciók miatt nehéz helyzetbe került légitársaságok leállított óriásgépei enyésznek a reptéren látványos hátteret adva a légibázison folyó munkának, hanem új, nagy méretű karbantartóhangár, valamint egyéb épületek nőnek ki a földből.

A biztonsági zónákra osztott katonai területen egyszerre vannak jelen a fogadó ország, Litvánia katonái mellett magyar, cseh, lengyel, spanyol és még ki tudja milyen egységek, illetve az Amerikai Egyesült Államok egy különleges alakulata is.

Mogorva kísérőnk intései valószínűleg nem az általa hivatkozott irányítótorony és radarberendezések titkossága indokolja, hanem azok az amerikai, antennákkal, speciális érékelőkkel egy megtermett szárnyas sündisznóra hasonlító kétmotoros repülőgépek, amelyek a reptéren állomásoznak.

Fotó: Ujvári Sándor

Az úgynevezett ELINT, elektronikus hírszerzésre specializált gépek Oroszország és Fehéroroszország határa mentén figyelik a Moszkva és Minszk alá rendelt katonai egységek elektronikus jeleit.

Talpig fegyverben

Ami a hidegháborús időszakot idéző készültséget illeti, értesüléseink szerint míg három éve a helyi erőkön kívül még csak 4400 NATO-katona állomásozott Lettország, Litvánia és Észtország területén, addig mostanra ez a szám a tízszeresére, 44 ezerre nőtt.

Fotó: Ujvári Sándor

Az orosz–ukrán háború árnyékában a harci repülőgépekkel nem rendelkező három balti ország az észak-atlanti szövetség katonai segítségére szorul. Magyarország immár harmadik alkalommal küldött Gripen harcászati vadászrepülőgépeket a Baltikum légterének védelmére. A siauliai – egykori szovjet – repülőbázison szolgálatot teljesítő magyar misszió a 2004-ben indult NATO Baltic Air Policing hatvanadik váltásaként négy Gripen harci repülőgéppel és egy mintegy ötven magyar katonából álló kontingenssel, vezető nemzetként augusztus elsejétől november 30-ig Csehország, Németország és Olaszország légi erejével közösen teljesít szolgálatot.

A csehek gépei – szintén négy JAS 39 Gripen – a reptér másik felén állomásoznak, az azonos típust üzemeltető két visegrádi állam katonái kölcsönösen kisegítik egymást, legyen szó akár műszaki problémák közös megoldásáról.

A balti államok területe előtti nemzetközi légtér igen forgalmas katonai szempontból is, ezen az útvonalon tartja a légi összeköttetést Oroszország a hozzá tartozó, de szárazföldön nem kapcsolódó kalinyingrádi enklávéval.

Egy, még a szovjet időkből megmaradt, dohszagú, valaha Mig–21-est rejtő megerősített bunkerben a missziót adó MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis részéről Ványik Attila alezredes és Kilián Nándor vezérőrnagy többek között arról tájékoztat, hogy az elmúlt több mint másfél hónap alatt hatszor kaptak éles riasztást a magyar vadászpilóták, akik szintidőn belül elfogták és azonosították a magukat nem igazoló orosz gépeket. Azt is leszögezték, hogy az erősen védett balti államok, így a NATO légterét egy esetben sem sértették meg az orosz katonai gépek.

Látványos elfogás

A látogatás alkalmával is többször megszólalt a készültségben várakozó magyar pilótákat figyelmeztető jelzés, amely abban ez esetben vált éles riasztásra, ha továbbra sem igazolja magát az ismeretlen gép. A magyar katonákat meglátogató Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka is meggyőződhetett róla, hogy a szintidőt jelentő 15 percnél jóval gyorsabban, mindössze tíz percen belül már a légtérben vannak a fedett állóhelyekről, teljes levegő-levegő rakétafegyverzettel startoló magyar vadászgépek. Sőt a reggel érkező magyar Airbust is elfogta egy magyar készültségi géppár. A bázison látottak Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyra is nagy hatást tettek.

– Amit a levegőben végrehajtanak a magyar katonák, arról csak szuperlatívuszokban lehet szólni. Ugyanakkor segítenek a balti államok szárazföldi műveleteinek légi támogatásában is, társadalmi elismertséget is szerezve – mondta a Magyar Honvédség parancsnoka.

Borítókép: A Magyar Honvédség JAS 39 Gripen típusú vadászrepülőgépei gyakorló elfogást hajtanak végre Litvánia légterében 2022. szeptember 21-én. A magyar kontingens harmadik alkalommal védi a balti országok légterét (Fotó: MTI/Ujvári Sándor). A videók forrása: combatant.blog.hu