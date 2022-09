Fidesz: Elképesztő, ami az Európai Parlamentben zajlik

– Elképesztő, ami az Európai Parlamentben zajlik – reagált a Fidesz, miután az EP döntött arról, hogy elfogadják a Gwendoline Delbos-Corfield francia zöldpárti EP-képviselő által jegyzett jelentést, ami azt állítja, hogy Magyarország súlyosan és rendszerszerűen megsérti az Európai Unió alapját képező európai értékeket. A nagyobbik kormánypárt közleménye megjegyzi: miközben Európa lakosai épp az elhibázott brüsszeli szankciók miatt energiaválságtól szenvednek, a baloldali többségű Európai Parlamentnek még ebben a válságos helyzetben is az a legfontosabb, hogy Magyarországot támadja.

Mint írják, az elhibázott brüsszeli szankciók miatt nem látott energiaválság sújtja Európát, a szankciók az energiaárakat is az egekbe emelték. Sok európai országban áram- és gázkorlátozásokra készülnek, az árak drasztikusan emelkednek, az európai emberek elszegényednek, az európai gazdaság visszaesőben van.

– Elképesztő, hogy az Európai Parlament baloldali többsége a mostani válságban is csak Magyarország támadásával van elfoglalva. A brüsszeli baloldal újra és újra meg akarja büntetni Magyarországot, és vissza akarja tartani a hazánknak járó pénzeket. Teszik ezt azért, mert az áprilisi magyar választáson ismét a Fidesz–KDNP győzött, amely nem engedi be a migránsokat Magyarországra, nem engedi be az LMBTQ-propagandát az iskolákba, és ellenzi az energiaválságot okozó brüsszeli szankciókat – fogalmazott a Fidesz közleménye, jelezve, szégyen, hogy a magyar baloldali EP-képviselők ismét saját hazájuk ellen dolgoznak.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Európai Parlament)