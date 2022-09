Új korszak köszöntött a képviselőkre

Jobbikos viszonyok

Feltehetően közpénzből bérelt lakást magának és jobbikos pártaktivista élettársának Gyöngyösi Márton pártelnök – állítja a Ripost, mely pár napja Molnár Enikő Facebook-bejegyzésére hivatkozva megírta: Gyöngyösit kitette a felesége otthonról, amikor neki viszonya volt a saját asszisztensével. A portál most azt írta, a hölgy nem pusztán Gyöngyösi asszisztense, hanem aktív politikus, aki a Jobbik ifjúsági tagozatának alelnökeként került az új pártelnök látókörébe. A hölgy, amint azt a Ripost jobbikos forrásai dokumentumokkal és fotókkal is alátámasztották, „végighaknizta Gyöngyösi Márton EP-kampányát. Esténként pedig – gyakorlatilag élettársi viszonyt létesítve – a közpénzből bérelt parlamenti álomlakásban, Budapest egyik legdrágább utcájában éltek együtt. A nyilvános parlamenti szerződés szerint az V. kerületi Falk Miksa utcában, a 7-es szám alatt, egy első emeleti, lift nélkül is könnyen megközelíthető – ez állítólag fontos szempont volt a lakás kibérlésekor – luxusapartman volt a közös otthonuk.”

A Ripost tudomása szerint a viszony után Gyöngyösi „a szeretőjéről kétségkívül gondoskodott”. Az ifjúsági tagozat alelnöke Egerben, Gyöngyösi Márton jó barátjánál, az egri polgármesternél, Mirkóczki Ádámnál lelt munkára – állítja a portál, hangsúlyozva: „A hölgy itt is közszereplőként dolgozott, akárcsak a Jobbik ifjúsági tagozatában, ő lett Mirkóczki sajtófőnöke, aki nyilvános fellépései során személyesen is képviselte a politikust.” A Ripost azt is állítja: néhány hónappal később egy portál arról cikkezett, hogy a jobbikos politikus hölgy és Mirkóczki Ádám egy párt alkottak. Gyöngyösi Márton úgy reagált a Ripost állításaira, hogy négy éve valóban volt egy házassági válságuk, amit néhány hónap alatt rendeztek, és azóta is boldog házasságban él a feleségével. – A feleségemen kívül soha mással nem éltem együtt – tette hozzá. (G. D.)