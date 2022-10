A baloldal csúcsra járatná a hergelést, és ehhez mindenkit kihasznál + videó

A tüntetések időszakát éljük, nyár óta több demonstráció is volt például a fővárosban. Az első megmozdulások a kisadózó vállalkozások tételes adója, a kata átalakítása miatt szerveződtek. E tüntetések főszereplői látszólag a futárok voltak, de a baloldal politikusai már ezeken az eseményeken is aktívan közreműködtek. Elég csak felidézni Vajda Zoltán MSZP-s képviselő esetét, aki egy felszólalását követően röhögve fordult oda Márki-Zay Péterhez és azt mondta: „Jól felb…sztam a lelküket.” A szocialista politikus nem látta, hogy veszi a kamera, de ez a példa jól mutatja, mi is a baloldal fő mozgatórugója: a hergelés, a botrányokozás.

Indul a hergelés, de ki fizeti a számlát?

A katás tüntetéssorozat rövid idő alatt kifulladt, a megmozdulások azonban nem maradtak nyomok, következmények nélkül. Nem érdemes véka alá rejteni, hogy a baloldali hergelés egyeseknél megértő fülekre talált: némely tüntetők újságírókat, rendőröket vagy éppen a munkába igyekvő embereket zaklattak. De fontos pont az is, hogy a katás tüntetések is kapcsolódnak a baloldal kampány- és pártfinanszírozási botrányához. Márki-Zay Péter a nyár végén egy interjúban arról beszélt, hogy több százezer forintba került egy-egy ilyen esemény megszervezése, de már akkor kilátásba helyezte azt, hogy a szeptember 2-i diáktüntetést is támogatni fogják. Ne felejtsük el, hogy az ellenzéki összefogás bukott miniszterelnök-jelöltje ebben a beszélgetésben mondta el azt is, hogy az amerikai Action For Democracy nevű szervezettől több milliárd forintot kaptak, nemcsak a kampányban, hanem azt követően is.