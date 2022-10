Noár feleségével közös cége megduplázhatta bevételeit egy év leforgása alatt

Sem Tibi atyának, sem pedig Hont Andrásnak nem tetszett, hogy NoÁr a webshopjában már a tanártüntetések szimbólumával ellátott marketingtermékeket árusít. A két közszereplő ezt szóvá is tette, kaptak is érte hideget-meleget egyaránt. Az RTL Klub valami rejtélyes oknál fogva védelmébe vette a „színész-provokátor” Molnár Áront, és hosszú cikkben mentegették őt.

Tibi atya bejegyzése szerint NoÁr aprópénzre váltja a pedagógustüntetést, hiszen a kiállás szimbólumát árulja. Mint fogalmaz:

Íme a tanártüntetős NoÁr webshop, ahol 17 000 forintért vehetsz kínai szitázott pulóvert a »kiállás« szimbólumával! Vagy inkább egy gagyi, pár száz forintos vászontáskát 8000 forintért?

Molnár Áron már régóta ismert szereplője a baloldali szcénának. Első pillantásra NoÁr -ról azt feltételezné az ember, hogy egy civil szervezet áll mögötte, hiszen a baloldalon manapság divat a civilekre hivatkozni, azonban olybá tűnik, hogy magánvállalkozást indíthatott.

Fotó: Tűzfalcsoport

A weboldalát böngészve hamar meg is találja bárki a vélhetően NoÁr mögött álló céget, ami nem más mint a „A noÁr mi vagyunk! Nonprofit Kft.” A Tűzfalcsoport értesülései szerint ez egy Molnár Tímea és Molnár Áron nevére bejegyzett társaság, amely a közhasznúsági jelentés szerint éves szinten 11 millió forintos bevételt termel. Már önmagában az is sokatmondó, hogy az átláthatóságért küzdő baloldali mozgalmár a testvérével alapít vállalkozást, de ezen most nagyvonalúan azért lendüljünk túl, mert ennél azonban sokkal érdekesebb az a vállalkozás, amelyben szintén érdekelt Molnár Áron. Ez pedig nem más, mint a Dadu-Dance Művészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.