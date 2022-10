Folytatódik a pedagógusok demonstrációja

A tegnap bejelentett béremelés ellenére péntekre is országos megmozdulást hirdetett a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, amelyen újra a magasabb fizetésért és a sztrájkjog visszaállításáért tüntetnek. A két szervezet több tankerületnél és iskolánál élőláncos demonstrációt tart. Budapesten flashmobokat tartanak különböző helyszíneken, a Hősök terén pedig délután fél 5-re szerveztek tüntetést. A város számos pontján lezárásokkal kell számolni. A fővárosi események mellett vidéken is szerveztek megmozdulásokat: Pécsen, Győrben, Debrecenben, Szegeden, és Nyíregyházán is.

Soha nem látott mértékű béremelés

Mint arról korábban beszámoltunk, a magyar kormány Brüsszelben, a helyreállítási forrásokkal kapcsolatban folytatott tárgyalásokon vállalta, hogy a korábban közölt 2028-as év helyett már 2026-ig jelentősen megemelik a pedagógusok bérét.

Soha nem látott béremelést jelentett be a kormány csütörtökön. Fotó: Máthé Zoltán

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón hangsúlyozta: jövőre 21 százalékkal emelhetik a pedagógusok bérét, az azt követő évben közel 25 százalékkal, egy évvel később pedig a jelenlegi bázishoz mérten 30 százalékkal kell emelni a béreket. Ez összesen 76 százalékos emelést, mintegy 777 ezer forintos pedagógus-átlagbért jelent.

A baloldal rátelepedett

– Az oktatásért folyó szabadságharc folytatódik. Délután találkozunk, gyertek! – írta Facebook-bejegyzésében Fekete-Győr András, a Momentum egykori elnöke. A politikus egy korábbi bejegyzésében pedig a pedagógus-béremelést kritizálta.

A Momentum és a DK képviselői, mintha az kötelező lett volna, vonultak ki és posztoltak nagy előszeretettel az eseményről, ám ellepték a fotók Jakab Péter Facebook-oldalát is. Fotó: Mandiner

Van megoldás az oktatás válságára. Azért alakítottam meg az Árnyékkormányomat, hogy megmutassuk ezt és kellő odafigyeléssel, jóakarattal és szakmai felkészültséggel alternatívát adjunk

– írta Facebook-bejegyzésében Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc felesége. Ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy Dobrev Klára és Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció árnyékkormányának miniszterelnöke, valamint oktatási és kulturális árnyékminisztere pénteken arról tájékoztatott: egyeztettek a pedagógus-szakszervezetekkel. Dobrev Klára biztosította az egyeztetésen részt vevőket, hogy számíthatnak rá.

Az árnyékkormány a jövőben kész segíteni a tiltakozások megszervezésében, a DK országos szervezete lehetővé teszi, hogy ott legyünk mindenhol az országban, ahol a hatalom a tanárokat fenyegeti

– olvasható abban a közleményben, amelyet a DK sajtótájékoztatója után küldtek ki. A Nyugat.hu-nak adott interjúban Dobrev Klára úgy vélekedett, a rendszer „megfélemlítéssel reagál a pedagógusok demonstrációira”.

Obszcén molinók

A szerdai tanártüntetésen számos, minősíthetetlen megnyilvánulással lehetett találkozni a tiltakozókat heccelő baloldali politikai aktivisták miatt. A számtalan atrocitás közül a legdurvább talán az volt, amikor a baloldali ellenzék reklámarca, Molnár Áron, vagy ahogy magát hívatja, NoÁr, a Kossuth téren tartott esti koncerten artikulálatlanul kiabálva a színpadra szólította „Magyarország egyik legbrutálisabb pörgő nyelvű rapperét”. Csató Adorján a produkcióban arról „énekelt”, bárcsak pedofilok kezei közé kerülnének a miniszterelnök unokái.

Csak úgy gizdán, Orbán Viktor unokáit Kaletára bíznám

– üvöltötte a mikrofonba a rapper. A pedagógusok melletti kiállásként meghirdetett demonstrációt napközben ellepték a vállalhatatlan, trágár transzparensek is. „K…rva anyátok” – állt az egyik velősen megfogalmazott táblán, míg egy másik aktivista azt üzente: „Orbán, vedd ki a szemedet a lyukadból, és vedd észre, hogy minden milyen sz…r”.

Fotó: Origó

Olyan tábla is akadt, amelyen az volt olvasható: „Adj pénzt, Vityó (vagy verd ki a Ferinek)!” A reggeli élőlánc alatt egy olyan trágár feliratot lehetett látni, amelyben Pintér Sándor belügyminiszter édesanyjával kapcsolatban tettek vállalhatatlan megjegyzést. „Tanulóknak jó reggelt! Tanároknak jó munkát! Pintérnek meg a k…!”– állt a molinón. Más feliratok a kormánytagok haláláról fantáziálva erőszakra buzdítottak:

„Ma még csak mi lógunk…”

– szerepelt a könnyen értelmezhető üzenet az egyik transzparensen. A tüntetésen az ellenzéki politikusok színe-java megjelent, hiába hirdették meg politikamentes eseménynek a demonstrációt. A Momentum és a DK képviselői, mintha kötelező lett volna, vonultak ki és posztoltak nagy előszeretettel az eseményről, ám ellepték a fotók Jakab Péter Facebook-oldalát is.

Borítókép: Hadházy Ákos a pedagógustüntetésen (Fotó: Teknős Miklós)