A TASZ és a Helsinki Bizottság is rárepült a tüntetésekre

A Tűzfalcsoport legutóbb már beszámolt arról, hogy Molnár Áron nem véletlenül próbálja meglovagolni a baloldali tüntetések hullámait. NoÁr a baloldal legújabb reménysége. Legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy olcsó ruhákra nyomtatja a baloldali tüntetések szimbólumait, amit aztán túlárazva értekesít a követőinek.

Állítása szerint több milliós bevétele van az adományokból, a Tűzfalcsoport utána járt, hogy ebből mi igaz. De úgy tűnik, további érdeklődők is felbukkantak a megmozdulások környékén.

Azzal természetesen a Tűzfalcsoport cikke is egyetért, hogy szükség van a pedagógusok bérfejlesztésére, anyagi megbecsülésükre. Ezt a kormány is így látja, 2022. október 13-án a Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter be is jelentett egy eddig példátlan mértékű fizetésemelést.

Ha sikerül megállapodni az Európai Unióval, akkor 2023-ban 20,8 százalékkal, 2024-ben (a jelenlegi bérekhez képest) 25 százalékkal, 2025-ben pedig további 29-30 százalékkal emelhetik a pedagógusok bérét.

A Tűzfalcsoport írása szerint, aki azt gondolja, hogy a fizetésemeléssel le lesznek tudva a tüntetések, az politikai téren naiv.

Egyesek szerint a demonstrálás és a polgári engedetlenség oka, hogy a pedagógusok nem sztrájkolhatnak. Ez természetesen nem igaz, a pedagógusoknak is van sztrájkjoga (Németországban nincs, nem Magyarországon), csak bizonyos feltételeknek teljesülniük kell, hiszen nem lehet a diákoktól megtagadni az oktatást.