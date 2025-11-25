Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Vélemény

Miért esett le Ferinél a biciklilánc?

A nemzeti kormány gazdasági és társadalmi eredményeit hosszan lehet sorolni, csak vegyük észre a jót is.

Bánó Attila
Fotó: MTI / Balázs Attila
Előrebocsátom, hogy Ferit, a biciklis postást a barátomnak tartom, hiszen évtizedes ismeretség, sok jó beszélgetés köt össze minket. Néhány hónapja elment a postától. A településen, ahol lakom, már nem ő hozza ki a leveleket, a nyugdíjakat és egyebeket, de jó emlékeket őrzök róla. Feri becsületes, dolgos ember, aki szabadidejében is kerékpárral közlekedik. Nyitott szemmel járja az országot és sok mindent észrevesz, amit főként egy kerékpáros vehet észre. Ha egy ilyen embert jobban zavarnak a rossz utak, a kátyúk és a lepukkant házak, mint azt, aki kényelmes autóban, netán repülőgépen utazva szemléli a világot, az természetes.

És természetes az is, ha él a Facebook adta lehetőségekkel és közzéteszi a gondolatait. Nemrég például azt, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, Magyarország részt vesz egy kereskedelmi űrállomás építési projektjében. 

Amikor ezt meghallottam, leesett nálam a biciklilánc

– írta Feri.

Vajon miért esett le nála a lánc? Azért, mert eszébe jutott, hogy lakóhelyén az utak állapota „tragikus”, a Budakesziről induló bicikliutat évek óta nem tudják meghosszabbítani Törökbálintig, a Keleti és a Déli pályaudvar nagy része lepusztult, miközben űrállomással meg stadionokkal foglalkozunk, miközben „a minap bezárták az egyik legnagyobb utasforgalmat lebonyolító, vasúti mellékvonalat Debrecen–Nagykereki viszonylatban, mert útban volt a vasúti pálya az akkumulátorgyárnak”.

Emlékszünk, a stadionok és az akkumulátorgyárak nemrég a hazai ellenzék számára is slágertémák voltak, de 

maradjunk annál a nagy kérdésnél, hogy a többmilliárdos, munkahelyteremtő beruházások és a tudományos fejlődést elősegítő projektek miként kapcsolódnak a rossz minőségű utakhoz, a közlekedésben, az egészségügyben és másutt előforduló anomáliákhoz, bajokhoz.

Eszünkbe juthat, hogy amióta az emberi civilizáció lábnyomai beterítették a Földet, azóta mindig születtek kiemelkedő és rettentően költséges létesítmények, miközben a társadalmak alsó szintjein tömegek nyomorogtak. Ma a szegénység mást jelent, mint pár száz évvel vagy néhány évtizeddel ezelőtt. Ma az is szerencsétlennek érezheti magát, aki lekésik egy vonatot vagy elbotlik egy kátyúban.

Ferinek igaza van abban, hogy bajok nélkül szebb és jobb lenne az élet, és abban is, hogy a bajokat nem szabad elkendőzni, sőt, fel kell hívni rájuk a figyelmet. Csakhogy fontos az időzítés is. Nem szoktam kommenteket fűzni Facebook-bejegyzésekhez, de ez esetben kivételt tettem: 

Kedves Feri, hibák mindig voltak és lesznek, de vannak jó dolgok, szép eredmények is, csak nem mindegy, hogy az ember mit akar észrevenni. Sajnálom, hogy Te az előbbiekre koncentrálsz, s ezzel egy küzdelmes, nehéz időszakban a letargia érzését erősíted.

Mert nézetem szerint kampányidőszakban minden nyilvános bírálat és vélemény politikai értelmet kaphat. Akkor is, ha ellenkezik a szándékunkkal, vagy ha erről nem akarunk tudomást venni. 

Ma mindenre elszánt ellenzéki erők támadják a nemzeti kormányt. Olyan erők, amelyek meg akarnak felelni a hazánkat büntetésekkel sújtó, barátságtalan és olykor ellenséges brüsszeli „elit” elvárásainak. Nekik minden rendszerkritikus bírálat kapóra jön. Ami a kereskedelmi űrállomás építésében való részvételünket illeti, nem hiszem, hogy addig kellene várni ezzel, amíg minden szegény ember eltűnik, vagy az utakon az összes kátyú be nincs tömve.

Valaki így reagált a kommentemre: „Őszinte tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy mik azok a szép eredmények?” Tényleg, mik azok? Felsorolásukhoz nem elég e rövid publicisztika terjedelme, de azért néhányat megemlítek. A foglalkoztatottak létszáma a Gyurcsány-időszak létszámához (3,8 millió) képest csaknem egymillió fővel gyarapodott, jelenleg körülbelül 4,7 millió fő. 

A munkanélküliség egyharmadára, négy százalék alá csökkent. Az Orbán-kormány bevezette és fenntartja a rezsicsökkentést, 1,25 millióval csökkentette a szegénységnek kitett állampolgárok számát (Eurostat-adat), és ma kétszer annyi roma dolgozik, mint 2010-ben.

Visszaépítették a 13. havi nyugdíjat, jövőre bevezetik a 14. havi nyugdíjat, a nők negyven ledolgozott év után nyugdíjba mehetnek, és segítséget kaptak a devizahitelesek. Sikerült csökkenteni az államadósságot, 15 százalékra csökkent a személyi jövedelemadó, a vállalkozások adója 13 százalékra, a társasági adó kulcsa pedig kilenc százalékra mérséklődött. Öt százalék lett az alapvető élelmiszerek áfája, a nettó átlagkereset reálértéke 2010 óta 70 százalékkal nőtt, a minimálbér 12 év alatt a háromszorosára emelkedett. 

Az önkormányzatok adósságait elengedték, egymást követik a családok, a gyermeket vállalók támogatási formái, a fiatalok számára bevezetett kedvezményes hitelek, az egyházak, a határon túli magyar szervezetek és projektek támogatása.

A sor hosszan folytatható. Csak vegyük észre a jót is − legyen fülünk a hallásra és szemünk a látásra.

A szerző író, újságíró

