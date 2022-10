Feltérképezhető a pénzek mozgása

Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója hozzátette, a titkos­szolgálatok a nemzetbiztonsági törvény adta felhatalmazásuk alapján banki információkat kérhetnek be. Adott esetben megnézhetik, hogy a pénzmozgások honnan hová tartottak, ezen túlmenően pedig külföldi titkosszolgálati partneri együttműködésben külföldről is kérhetnek információkat, illetve személyes adatgyűjtést is folytathatnak. A hátteret nagyon pontosan fel tudják térképezni.

Horváth József elmondta:

lehet, hogy a szolgálatoknak további adatokat, információkat kell begyűjteniük, de az is lehet, hogy a vizsgálat adott szakaszától ügyészi felügyelet alatt folytatják tovább a kiegészítő információgyűjtést célirányosabban, hogy aztán megalapozottá váljon a gyanú, ami alapján nyílt büntetőeljárás indulhat.

Borítókép: A külföldi kampánypénzek ügyével a parlament nemzetbiztonsági bizottsága is foglalkozott (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)