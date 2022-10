Összefogás indult a budai kisvállalkozásokért

Fontosnak tartjuk, hogy a helyi lakosok jobban megismerkedhessenek a helyi vállalkozások termékeivel. Láttatni szeretnénk, hogy mennyi érték megtalálható helyben, és hogy az itteni termékek választásával a környezetüket is védjük. Így a tudatos vásárlás, a fenntartható fejlődés irányába történő szemléletformálás üzenetét is közvetíteni tudjuk. Hisszük, hogy működésünkkel a lokális közösségek erősítéséhez is hozzájárulunk