Gulyás Gergely: Az évek során sok mindent elértünk, amit talán nem is mindig értékelünk

– Az elmúlt évek során nagyon sok mindent sikerült elérnünk, amit talán nem is mindig értékelünk, mert csak az tűnne fel, ha másként lenne, nem úgy, ahogy a polgári kormányzás alatt megszoktuk – fogalmazott Gulyás Gergely a közösségi oldalán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte, hogy az idei évben Európa legnagyobb adócsökkentési programját tudják végrehajtani.

A családtámogatási rendszer folytatódik és új elemekkel bővül: a családi adókedvezmény mértéke két lépésben megduplázódik, és el fogunk jutni oda, hogy a két gyermeket vállaló édesanyáknak sem kell majd szja-t fizetniük – élethossziglan

– tette hozzá.

Szeptember elsején elindítják az Otthon start programot, ami a rendszerváltoztatás óta a legkedvezőbb, igen széles réteg számára elérhető lehetőség az első saját otthon megszerzésére. Ez biztonságos és kiszámítható, 3 százalékos fix kamatot biztosít 25 éves futamidőre, 10 százalékos önrésszel. A tárcavezető leszögezte, hogy Magyarországon minden nehézség ellenére továbbra is teljes foglalkoztatottság van és emelkednek a bérek. A kkv-k fennmaradtak, működni tudtak, sőt tevékenységüket bővíteni is tudják, most a Demján Sándor-programban igen jelentős tőkeinjekciót kaptak.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy Magyarország az Európai Unióban zajló viták közepette is a legfontosabb kérdésekben fenn tudta tartani, meg tudta őrizni a pozícióját.

Mi mindig is a béke pártján álltunk, függetlenül attól, hogy kevesen voltak ezen az oldalon

– fogalmazott.

A miniszter leszögezte, hogy megvédik a rezsicsökkentést, ami lehetővé teszi, hogy egész Európában hazánkban a legolcsóbb a villanyáram és a gáz ára. Emellett fenntartják a migrációban elfoglalt álláspontot, még akkor is, hogyha Magyarország nem elismerést kap azért, hogy a külső határait megvédi, hanem bírságot kell hogy fizessen.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)