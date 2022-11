A baloldal gyűlöletkeltésre használta az amerikai forrásokat

Nacsa Lőrinc napirend előtt a háborúval kapcsolatban úgy vélekedett: különösen az energiaszankciók vallanak kudarcot, nő az infláció, az alapanyag- és az élelmiszerárak is emelkednek.

- A magyar gazdasági komoly nehézséggel néz szembe, holott erősebben állt fel a világjárványból - mondta a KDNP képviselője, aki dollárbaloldalnak és gyűlöletbaloldalnak nevezte az ellenzék egy részét.

- A baloldal gyűlöletkeltésre használt amerikai pénzeket a kampányban. Önök jobban gyűlölnek bennünket, mint amennyire szeretik a hazájukat - fogalmazott.

Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: a kormány kiemelt célja, hogy megőrizze a teljes foglalkoztatást, eközben támogatja az energiaintenzív kisvállalkozásokat, valamint a gyármentő program is indított. Utóbbira a legtöbb jelentkezés az élelmiszer-, valamint a fémiparból érkezett. Beszámolt arról is, hogy akik megkezdték a regisztrációt a programra, azokat be is fogadják abba.

Menczer Tamás válaszában úgy fogalmazott: a magyar baloldal hagyományosan külföldre jár segítségért, mert a magyar emberek bizalmát nem tudja elnyerni.

A külügyi tárca államtitkára a korábbi, DK-s felszólalóra reagálva azt mondta: "a gyurcsányi időszaknak és a baloldali kormányzatnak nem volt teljesítménye, nincs mit összehasonlítani".

- Ami volt, az államcsődöt, nyugdíjelvételt, fizetéselvételt és óriási munkanélküliséget hozott - jelentette ki.

Az államtitkár arra is emlékeztetett, hogy a kabinet 11,5 százalékos munkanélküliséggel vette át az országot, az erőforrásokat pedig a munkahelyek megőrzésére fordította. Ennek a munkának az eredménye, hogy a koronavírus után is 4,7 millió ember dolgozik Magyarországon. Menczer Tamás szólt a kamatstop kiterjesztéséről, a Széchenyi-kártya program alacsony kamatú hiteltermékeiről, és más gazdaságélénkítő programról is. Közölte: segítik a magas energiaintenzív feldolgozóipari kkv-kat és gyármentő programot is indítottak.