A CPAC lehetőség az igazság közvetítésére

– Az a tény, hogy a hazánkkal és politikájával szimpatizáló befolyásos szereplők már idén is nálunk jártak a CPAC alkalmával, és jövőre újra eljöhetnek, nekünk is lehetőséget ad arra, hogy jobban megismerjék az igazságot Magyarországról, és saját hazájukban el tudják hárítani a gyakori igaztalan támadásokat, amelyek minket érnek – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Szikra Levente, az Alapjogokért Központ elemzője. Mint ismert, a CPAC Mexicón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy 2023-ban újra Budapesten szervezhetik meg az egyik legrangosabb konzervatív rendezvényt, a Konzervatív Politikai Akció Konferenciát (CPAC).

Az elemző szerint Magyarország a rendezvénynek köszönhetően láthatóbbá válik a világpolitika térképén, ami az érdekérvényesítésünk és a nemzetközi megítélésünk szempontjából is hasznos.

– Ezen kívül hangsúlyoznám, hogy a CPAC alapvetően az amerikai republikánusok rendezvénye, akik épp most kerültek többségbe a képviselőházban, és a két év múlva esedékes elnökválasztáson is jó esélyekkel fognak indulni. Minél jelentősebb a republikánus politika súlya az Egyesült Államokban, annál jobban lesz lehetőség a magyar érdekek képviseletére a kétoldalú kapcsolatokban is, amely kiemelten fontos hazánknak – részletezte.

Szikra Levente kifejtette, hogy hazánkban egyszerre adott a hosszú távon is sikeres konzervatív kormányzás és az emögött álló jelentős társadalmi támogatottság, ami ritkaságszámba megy a nyugati világban. Hozzátette, ez indokolja, hogy Magyarország a jobboldali politikai szereplők érdeklődésének középpontjában áll, hiszen számos politikai megoldást tanulhatnak a magyar kormányoldaltól.

– Nem mellesleg az a politikai stabilitás, ami Magyarországon tapasztalható, szintén egyedinek számít a mai nyugati világban. Európában például a demokratikusan megválasztott vezetők közül a magyar miniszterelnök van legrégebb óta hivatalban. Márpedig bizonytalan időkben a stabilitás felértékelődik, így még többen keresik az ehhez vezető utat, megoldásokat – magyarázta. Az elemző szerint közhely, hogy Magyarország méreténél és gazdasági erejénél fogva nem számít nagyhatalomnak, így hazánk elsősorban kiemelkedő teljesítményekkel képes felkelteni a világ többi részének érdeklődését. – Ez tehát lehetőséget ad nekünk érdekeink képviseletére és gondolkodásunk közismertté tételére, amelyekre a mostani, világszintű energiaválság idején még a szokásosnál is nagyobb szükségünk van. Minél többen ismerik és értik meg a magyar álláspontot, annál könnyebb dolgunk lesz a nemzetközi kapcsolatokban – zárta gondolatait az elemző.

Borítkép: Gulyás Gergely a Conservative Political Action Conference (CPAC) Hungary színpadán (Fotó: Havran Zoltán)