„Amit adunk, az marad meg nekünk igazán”

– Hogyan jótékonykodjunk a válságban?

– Mindenszentekkor és halottak napján mindenki számot vet és felméri, melyek is az igazán lényeges dolgok az életben. A haláltól amiatt félünk, hogy itt kell hagynunk minden földi jót, a szeretteinket. Ugyanakkor, ha ezen számvetéskor rájövünk, nem viszünk magunkkal semmit a túlvilágra, hiszen amilyen csupaszon jöttünk a világra, ugyanúgy hagyjuk is el azt, így az adás, az adakozás is előtérbe tud kerülni, és egy igazán felszabadító érzéssel párosul. A kereszténység paradigmája: amit adsz, az marad meg neked igazán. Sose felejtsük, Jézus az életét adta értünk!

– Mit kér tőlünk az Úr ezekben a nehéz időkben?

– Bizalmat. A belé vetett feltétlen bizalmat. Ő nemcsak a világmindenség teremtője, az élet ura, hanem az én Uram, Istenem is.

A világot szeretetből teremtette. S ha eljön a világ vége, az nem pusztulás lesz, hanem megújulás, mégpedig szeretetből.

Mario Castellacci Forza venite gente című musicaljében Assisi Szent Ferenc a halált halálnővérnek hívja. Az egyik jelentben leveszi róla az álarcot, amely mögött egy szép női arcot talál. Ezzel is jelezvén, a halál szép, mert az örökkévalóságot kapjuk általa. Nem az ellenségünk, sőt, csak ezen keresztül kerülhetünk még közelebb Istenhez.