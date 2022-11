Déri Tibor iratokat tart vissza

Szerinte az ügyből kártérítési per lehet, amiből az önkormányzat vesztesen fog kikerülni. A kerületi Fidesz-frakció szerint érthetetlen, hogy három év alatt nem sikerült a városrész építési szabályzatát véglegesíteni. Kétségeik vannak azzal kapcsolatban is, hogy jogszerű-e az egyszer már kivett íjászingatlant most újra bevonni az építési szabályzat felülvizsgálatába.

Nagy István megerősítette: az ingatlancsere ügyében feljelentést fog tenni. Ugyanakkor ez nehezen halad, mert Déri Tibor polgármester törvénysértő módon nem adja ki az ügy teljes megismeréséhez szükséges dokumentumokat.

Nagy István hozzátette: a rendelkezésére álló adatok arra utalnak, hogy az ügyben a hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás mellett felmerül más bűncselekmények alapos gyanúja is.