Zűrös ügyek Déri Tibor körül

A Demokratikus Koalíció legutóbbi kongresszusán megjelent Déri Tibor, Újpest polgármestere. A volt momentumos, mostanában magát függetlennek tituláló polgármester az első sorban fotózkodott DK-s politikusokkal. A jelenet azért is volt furcsa, mert korábban azt mondta, hogy nem lép be a pártba. Legutóbb Szabó Balázs volt jobbikos képviselő akarta megkérdezni napirend előtt Dérit, hogyan is zajlott a DK fővárosi frakciójába való átlépése, de erre nem kapott választ. Nagy István, az újpesti Fidesz frakcióvezetője szerint a kerületi ügyeket tekintve több visszásság is történt, de a testületi ülések sem telnek veszekedések, szitkozódások nélkül.

– Készül a feljelentés az íjászbotrány ügyében

– hangsúlyozta megkeresésünkre Nagy István. Mint fogalmazott: alapos a gyanú arra, hogy bűncselekmény, méghozzá többek között hivatali visszaélés történt az íjászközponttal kapcsolatos ingatlancsere-ügyletet megelőzően. Erről lapunk korábban részletesen beszámolt. Nagy István kifejtette: a Déri Tibor vezette kerület jogalkotói hatalmával visszaélve változtatási tilalmat rendelt el a területre, így három évre ellehetetlenült a beruházás megvalósítása.