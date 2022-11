A teljes baloldalt elnyelné Gyurcsány pártja

Alig egy hónapja pedig Déri Tibor, Újpest polgármestere jelentette be, hogy kilép a Momentumból, a Fővárosi Közgyűlésben pedig a DK frakciójához csatlakozik – a pártba ugyanakkor még nem lépett be. A Gyurcsány Ferencékhez való átigazolási hullámot pedig csak erősítheti, hogy az alapítástól bevett szabályt elhagyva a jövőben immár más pártok tagjai is beléphetnek a DK-ba.