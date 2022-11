Thibaud Gibelin: Orbán Viktor Közép-Európa arcává vált

– Orbán Viktor néhány év alatt a francia közvélemény számára Közép-Európa arcává vált. A magyar miniszterelnök megértése azt jelenti, hogy felismerjük a Fidesz által Magyarországon képviselt főbb irányzatokat, amelyek a szomszédos országokban is teret nyertek, és amelyek szószóló híján kisebbségben maradtak volna – mondta Thibaud Gibelin francia történész Orbán Viktor győzelemre játszik című könyvének bemutatóján kedden Budapesten. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) vendégoktatója elárulta, először egyetemistaként figyelt fel a magyarországi politikai eseményekre. Igazán azonban 2014–18 között – amikor az Európai Parlamentben dolgozott – ismerte fel, mennyire meghatározóvá vált az unióban Magyarország álláspontja, különösen a migráció kérdésében.

A szerző szerint a migráció, „a posztnyugati világ” értékeinek ügyében megfogalmazott magyar álláspont minden európai országnak mintául szolgálhat.

Nagyon fontosnak nevezte hazánk külpolitikáját is. Úgy vélekedett, a keleti nyitás nemcsak Magyarországnak hasznos, hanem megmutatja azt is, hogy lehetséges partneri kapcsolatokat létrehozni a nyugati világon kívül is.

A szerző szerint Magyarország jó példa arra, hogy egy ország az uniós szerződések mellett is képes növelni a mozgásterét és képviselni az érdekeit, ha megvan a kellő politikai akarat. Fotó: Teknős Miklós

– Magyarország jó példa arra, hogy egy ország az uniós szerződések mellett is képes növelni a mozgásterét és képviselni az érdekeit, ha megvan a kellő politikai akarat. Magyarországnak sokkal nagyobb politikai súlya van a világban, mint amekkorát a területe indokolna. Franciaországnak eleve nagyobb mozgástere lehetne, a politikai akarat és a stabilitás viszont hiányzik – jegyezte meg. Arra a kérdésre, hogy mit szeretett volna üzenni a francia olvasóknak, a következőt válaszolta:

Szeretném demonstrálni egy konzervatív kormány sorozatos győzelmeinek hátterét, a francia médiában ugyanis hamis képet festettek minderről. Emellett meg akarom mutatni, hogy lehetséges egyszerre konzervatívnak és sikeresnek lenni.

Thibaud Gibelin azt is célul tűzte ki, hogy történelmi perspektívában mutassa be Közép-Európát, a régió kultúráját, a saját nézőpontját, a franciák ugyanis leginkább a saját nézőpontjukra összpontosítanak, ami szerint Franciaország az európai civilizáció, a nyugati világ közepe, minden más körülötte periféria. Szerinte a francia olvasók továbbra is megosztottak maradhatnak Magyarország megítélésével kapcsolatban, de legalább most tényeken alapuló ismereteket szerezhetnek hazánkról. – Remélem, a könyvemmel fel tudtam hívni a figyelmet arra, hogy Európa sokszínűsége nemcsak az Európai Unió mottója, hanem a valóság. A magyar valóság pedig értékes tanulságokkal szolgálhat Európának – zárta gondolatait a szerző.

Borítókép: Thibaud Gibelin francia történész Orbán Viktor győzelemre játszik című könyvének bemutatóján (Fotó: Teknős Miklós)