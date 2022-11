Tovább bizonygatja a Momentum: működnek a szankciók

A szankciók működnek! A hazai válságért a rossz kormányzás a felelős!

– bizonygatta minapi Facebook-bejegyzésében a Momentum országgyűlési képviselője. Tompos Márton posztjában, amelyet pártja központi oldalán is megosztottak, azzal támasztja alá állításait, hogy a fejlett technológiákat tekintve Oroszország 45 százalékban függ Európától, 21 százalékban az Amerikai Egyesült Államoktól, és csupán 11 százalékban Kínától. A fejtegetés szerint az orosz ipar a szankciók okozta hiányt nem képes pótolni.

Emellett azzal az állítással próbálja igazát bizonygatni a momentumos politikus, hogy az orosz autóipar 2021-hez képes háromnegyedével esett vissza. „A magyar kormány putyini propagandája szerint az uniós szankciók az EU-nak jobban fájnak, mint Oroszországnak. Valójában az orosz gazdaság romokban van a szankciók miatt, és mély, hosszan elhúzódó válságra számíthat Oroszország” – vetítette előre posztjában Tompos Márton.

Bár a „nyomós érvekhez” forrást nem csatolt a momentumos politikus, az interneten könnyen fellelhető, hogy márciusi híreket próbál a szankciók következményeiként beállítani.

Ezzel szemben a háború kitörése után egy hónappal, még az év első felében, egy brüsszeli agytröszt, a Bruegel oldalán jelölték meg a high-tech-importtal kapcsolatos orosz igényeket, és ezzel éppen a szankciók indokoltságát próbálták alátámasztani. Ezen cikk ötödik bekezdésének tükörfordítása a Momentum mostani posztja. A Bruegel oldalán ekkor még célzott szankciókról írtak, és már akkor azt bizonygatják, hogy erősen érezhetők az intézkedések hatásai.

A bejegyzés végén azt is megjegyzik, hogy Európa is kihívásokkal fogja magát szembe találni néhány szektorban a kivetett szankciók miatt.

Az orosz autóipar visszaeséséről a moszkvai polgármester is beszélt korábban, ez elsősorban amiatt következhetett be, mert több nagy autógyártó cég is kivonult az országból a háború miatt. Szergej Szobjanyin azonban a Reuters egyik októberi tudósítása szerint azt is előrevetítette, hogy még idén újabb orosz autót, méghozzá Moszkvicsot kezdhetnek gyártani Oroszországban, ezzel pótolva a kiesést.

Borítókép: Tompos Márton a Momentum plakátkiállításán pózol. (Forrás: Tompos Márton Facebook-oldala)